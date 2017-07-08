Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на Уимблдоне
Французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга не смог преодолеть барьер третьего раунда Уимблдона, проиграв в пяти сетах американцу Сэму Куэрри, — 2/6, 6/3, 6/7 (5), 6/1, 5/7.
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За 2 часа 58 минут поединка десятая ракетка мира, 32-летний
В четвёртом раунде турнира Куэрри померится силами с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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