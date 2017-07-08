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https://sport.mail.ru/news/tennis/30324717/
8 июля 2017, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на Уимблдоне

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга не смог преодолеть барьер третьего раунда Уимблдона, проиграв в пяти сетах американцу Сэму Куэрри, — 2/6, 6/3, 6/7 (5), 6/1, 5/7.

Французский теннисист <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> не смог преодолеть барьер третьего раунда Уимблдона проиграв в пяти сетах американцу Сэму <span class=error>Куэрри</span> — 2/6 6/3 6/7 (5) 6/1 5/7. Увеличить
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За 2 часа 58 минут поединка десятая ракетка мира, 32-летний Жо-Вилфрид, сделал двенадцать эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. 29-летний Сэм, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, выполнил 22 подачи навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил пять двойных ошибок. Американец сократил отставание в личных встречах игроков — 2:4.

В четвёртом раунде турнира Куэрри померится силами с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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