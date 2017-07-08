Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на Уимблдоне

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За 2 часа 58 минут поединка десятая ракетка мира, 32-летний Жо-Вилфрид, сделал двенадцать эйсов и три брейка, шесть раз ошибившись при подаче. 29-летний Сэм, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, выполнил 22 подачи навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил пять двойных ошибок. Американец сократил отставание в личных встречах игроков — 2:4.

В четвёртом раунде турнира Куэрри померится силами с южноафриканцем Кевином Андерсоном.