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https://sport.mail.ru/news/tennis/30324716/
8 июля 2017, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Марта Пайгина успешно стартовала на юниорском «мэйджоре» в Лондоне

351-я ракетка мира, россиянка Марта Пайгина, одолела британку Эстер Адешину, не имеющую в данный момент профессионального рейтинга, со счётом 6/2, 5/7, 6/1 в первом круге Уимблдона среди юниоров.

351-я ракетка мира россиянка Марта <span class=error>Пайгина</span> одолела британку <span class=error>Эстер</span> <span class=error>Адешину</span> не имеющую в данный момент профессионального рейтинга со счётом 6/2 5/7 6/1 в первом круге Уимблдона среди юниоров. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 18-летняя Пайгина сделала шесть эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 15-летняя Эстер выполнила пять подач навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила семь двойных ошибок. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге юниорского «мэйджора» в Лондоне Пайгина померится силами с Зил Десаи из Индии.
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