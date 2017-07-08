Марта Пайгина успешно стартовала на юниорском «мэйджоре» в Лондоне

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Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 18-летняя Пайгина сделала шесть эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 15-летняя Эстер выполнила пять подач навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила семь двойных ошибок. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге юниорского «мэйджора» в Лондоне Пайгина померится силами с Зил Десаи из Индии.