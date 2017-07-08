Марта Пайгина успешно стартовала на юниорском «мэйджоре» в Лондоне
351-я ракетка мира, россиянка Марта Пайгина, одолела британку Эстер Адешину, не имеющую в данный момент профессионального рейтинга, со счётом 6/2, 5/7, 6/1 в первом круге Уимблдона среди юниоров.
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Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 18-летняя Пайгина сделала шесть эйсов и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 15-летняя Эстер выполнила пять подач навылет, реализовала два
Во втором круге юниорского «мэйджора» в Лондоне Пайгина померится силами с Зил Десаи из Индии.
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