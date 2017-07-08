Wimbledon. Леся Цуренко не смогла одолеть Магдалену Рыбарикову

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Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время 28-летняя Леся сделала по два эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Её ровесница Магдалена четыре раза подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и не допускала двойных ошибок. Это была первая очная встреча спортсменок.

В матче за выход в четвертьфинал «мэйджора» в Лондоне Рыбарикова сразится либо с хорваткой Петрой Мартич, либо с Зариной Дияс из Казахстана.