Wimbledon. Леся Цуренко не смогла одолеть Магдалену Рыбарикову
35-я ракетка мира, украинка Леся Цуренко, уступила словачке Магдалене Рыбариковой, занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 1/6 в третьем круге Уимблдона.
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Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время 28-летняя Леся сделала по два эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Её ровесница Магдалена четыре раза подала навылет, реализовала шесть
В матче за выход в четвертьфинал «мэйджора» в Лондоне Рыбарикова сразится либо с хорваткой Петрой Мартич, либо с Зариной Дияс из Казахстана.
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