Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30324633/
8 июля 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Леся Цуренко не смогла одолеть Магдалену Рыбарикову

35-я ракетка мира, украинка Леся Цуренко, уступила словачке Магдалене Рыбариковой, занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 1/6 в третьем круге Уимблдона.

35-я ракетка мира украинка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> уступила словачке Магдалене Рыбариковой занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 1/6 в третьем круге Уимблдона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время 28-летняя Леся сделала по два эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Её ровесница Магдалена четыре раза подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и не допускала двойных ошибок. Это была первая очная встреча спортсменок.

В матче за выход в четвертьфинал «мэйджора» в Лондоне Рыбарикова сразится либо с хорваткой Петрой Мартич, либо с Зариной Дияс из Казахстана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
08 мюнля

Марта Пайгина успешно стартовала на юниорском "мэйджоре" в Лондоне

Жо-Вилфрид Цонга завершил выступление на Уимблдоне

Wimbledon. Леся Цуренко не смогла одолеть Магдалену Рыбарикову