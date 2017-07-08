Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30324623/
8 июля 2017, 15:36 | Теннис | Прессбол

Максим Мирный вместе с Марцином Матковским, обыграв братьев Брайнов, вышли в 1/8 финала «Уимблдона»

Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским пробились в 1/8 финала парного разряда «Уимблдона».

Белорус Максим Мирный вместе с поляком <span class=error>Марцином</span> <span class=error>Матковским</span> пробились в 1/8 финала парного разряда Уимблдона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В поединке 1/16 финала интернациональный дуэт взял верх над тандемом Боб Брайан (США) / Майк Брайан (США) — 6:3, 7:5, 6:4.

Максиму Мирному 6 июля исполнилось 40 лет.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ