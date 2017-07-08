Максим Мирный вместе с Марцином Матковским, обыграв братьев Брайнов, вышли в 1/8 финала «Уимблдона»
Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским пробились в 1/8 финала парного разряда «Уимблдона».
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В поединке 1/16 финала интернациональный дуэт взял верх над тандемом Боб Брайан (США) / Майк Брайан (США) — 6:3, 7:5, 6:4.
Максиму Мирному 6 июля исполнилось 40 лет.
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