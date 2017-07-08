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8 июля 2017, 15:30 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса продолжает выступление на Уимблдоне

15-я ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, переиграла румынку Сорану Кырстю, занимающую 63-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 в третьем круге Уимблдона.

15-я ракетка мира испанка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса переиграла румынку <span class=error>Сорану</span> <span class=error>Кырстю</span> занимающую 63-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/2 в третьем круге Уимблдона. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 23-летняя Гарбин реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Тогда как 27-летняя Сорана сделала два эйса и не совершала ошибок при подаче. Испанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвёртом раунде турнира Мугуруса сыграет либо с немкой Анжелик Кербер, либо с американкой Шелби Роджерс.
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