Гарбин Мугуруса продолжает выступление на Уимблдоне

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Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 23-летняя Гарбин реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Тогда как 27-летняя Сорана сделала два эйса и не совершала ошибок при подаче. Испанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвёртом раунде турнира Мугуруса сыграет либо с немкой Анжелик Кербер, либо с американкой Шелби Роджерс.