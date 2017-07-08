Гарбин Мугуруса продолжает выступление на Уимблдоне
15-я ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, переиграла румынку Сорану Кырстю, занимающую 63-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 в третьем круге Уимблдона.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время 23-летняя Гарбин реализовала четыре
В четвёртом раунде турнира Мугуруса сыграет либо с немкой Анжелик Кербер, либо с американкой Шелби Роджерс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter