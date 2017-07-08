Григор Димитров на отказе соперника вышел в 1/8 финала «мэйджора» в Лондоне
Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в четвёртый круг Уимблдона после того, как израильтянин Дуди Села отказался от продолжения борьбы
из-за травмы. Матч завершился при счёте 6/1, 6/1.
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Игроки провели на корте 59 минут. За это время 11-я ракетка мира, 26-летний Григор, сделал по пять эйсов и брейков, не совершая ошибок при подаче. Тогда как 32-летний Дуди, занимающий 90-ю строчку мировой классификации, выполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки. Болгарин остаётся лидером в очном противостоянии спортсменов — 5:1.
В матче за выход в четвертьфинал «мэйджора» в Лондоне Димитров сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с немцем Мишей Зверевым.
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