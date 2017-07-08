Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30324382/
8 июля 2017, 14:55 | Теннис | ТАСС

Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала Уимблдона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Полону Херцог из Словении в матче третьего круга Уимлдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд —31,6 млн фунтов).

<em>МОСКВА 8 июля. /ТАСС/. </em>Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> обыграла <span class=error>Полону</span> <span class=error>Херцог</span> из Словении в матче третьего круга Уимлдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд —316 млн фунтов). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кузнецова, «посеянная» на турнире под седьмым номером, победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В 1/8 финала Кузнецова сыграет с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской (7) и Тимеей Бачински из Швейцарии (19).

Кузнецова остается единственной россиянкой, продолжающей выступление на Уимблдоне в женском одиночном турнире.

Турнир завершится 16 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
8 июля

Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала Уимблдона

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

"Зенит" объявил о переходе футболиста Дриусси из "Ривер Плейта"