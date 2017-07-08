Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала Уимблдона

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Кузнецова, «посеянная» на турнире под седьмым номером, победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В 1/8 финала Кузнецова сыграет с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской (7) и Тимеей Бачински из Швейцарии (19).

Кузнецова остается единственной россиянкой, продолжающей выступление на Уимблдоне в женском одиночном турнире.

Турнир завершится 16 июля.