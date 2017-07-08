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https://sport.mail.ru/news/tennis/30324296/
8 июля 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: У меня есть претензии к состоянию травяных газонов на Уимблдоне

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, оценил состояние кортов на Уимблдоне, отметив их ухудшение по сравнению с предыдущими годами.

Первая ракетка мира британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> оценил состояние кортов на Уимблдоне отметив их ухудшение по сравнению с предыдущими годами. Увеличить
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«Есть ощущение, что в этом году качество газона хуже, чем в предыдущие годы. Страшно сказать, что на Центральном корте вдоль задней линии есть места, где как будто вырваны куски дёрна. Это возмутительно, не помню, чтобы когда-то я сталкивался с этим.

У меня нет ответа, с чем это связано. Возможно, свои коррективы внесла погода в последние недели и месяцы. Было довольно жарко, а дождей почти не было, а это большая редкость. Впрочем, когда я проводил первый матч, корт был в идеальном состоянии.

Судя по всему, в этом году он преждевременно истрепался. Некоторые игроки говорили то же самое и про другие корты. Поскольку нет дождя, матчи на всех кортах проходят гораздо интенсивнее, чем раньше, — приводит слова Маррея Tennis World USA.
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