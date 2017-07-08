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https://sport.mail.ru/news/tennis/30324202/
8 июля 2017, 14:24 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва стала полуфиналисткой соревнований ITF в Египте

Российская теннисистка Вера Звонарёва преодолела барьер четвертьфинала турнира ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет), обыграв в двух сетах шведку Жаклин Кабаж Авад, — 6/3, 6/1.

Российская теннисистка Вера <span class=error>Звонарёва</span> преодолела барьер четвертьфинала турнира ITF в <nobr>Шарм-эль-Шейхе</nobr> (Египет) обыграв в двух сетах шведку <span class=error>Жаклин</span> <span class=error>Кабаж</span> <span class=error>Авад</span> — 6/3 6/1. Увеличить
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За время матча 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, сделала шесть брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 21-летняя Жаклин, занимающая 512-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы, выполнила две подачи навылет и допустила семь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В полуфинале турнира Звонарёва сразится с ещё одной шведкой — Брендой Ньюки.
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