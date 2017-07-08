Вера Звонарёва стала полуфиналисткой соревнований ITF в Египте
Российская теннисистка Вера Звонарёва преодолела барьер четвертьфинала турнира ITF в
Шарм-эль-Шейхе (Египет), обыграв в двух сетах шведку Жаклин Кабаж Авад, — 6/3, 6/1.
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За время матча 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, сделала шесть брейков и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 21-летняя Жаклин, занимающая 512-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы, выполнила две подачи навылет и допустила семь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В полуфинале турнира Звонарёва сразится с ещё одной шведкой — Брендой Ньюки.
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