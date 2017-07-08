Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30324031/
8 июля 2017, 13:55 | Теннис | GoTennis.ru

Адриан Маннарино получил штраф за столкновение с болбоем (видео)

Французский теннисист Адриан Маннарино был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение в матче второго круга Уимблдона против японца Юити Сугиты. По итогам встречи организаторы турнира также наложили штраф в размере семи тысяч фунтов.

Французский теннисист Адриан <span class=error>Маннарино</span> был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение в матче второго круга Уимблдона против японца <span class=error>Юити</span> <span class=error>Сугиты</span>. По итогам встречи организаторы турнира также наложили штраф в размере семи тысяч фунтов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Судья на вышке Марьяна Велжович из Сербии применила санкции к игроку, так как ей показалось, что игрок специально врезался в болбоя.

По ходу матча Маннарино выражал своё несогласие с решением арбитра: «Что я сделал? Я просто шёл мимо и мы столкнулись плечами. Я отодвигался, притормаживал, но он был близко. Это просто глупость. Я могу травмироваться, чтобы не тронуть его, а вы наказываете меня. Болбои, получается, котируются выше? Я не могу подойти к своему месту? Это не я в него врезался, а он в меня».

На пресс-конференции Адриан снова прокомментировал данный эпизод.

«Я был очень уставший и увидел, что болбой протягивает мне полотенце. Пошёл в сторону своего стула. Честно говоря, я даже не видел, что там кто-то стоит. Мы пошли навстречу друг к другу и столкнулись. Сомневаюсь, что это парень получил какую-то травму, удар не был сильным. И вообще он врезался в меня. Можете сказать, кто на корте важнее — теннисисты или болбои? Можно ли провести “Уимблдон” только с ребятами, подающими мячи? У меня нет ответа на этот вопрос», — Маннарино издание The Guardian.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
08 мюнля

Вера Звонарёва стала полуфиналисткой соревнований ITF в Египте

Елена Остапенко: Меня не удивляет то, что люди из мира тенниса зовут меня Елена

Адриан Маннарино получил штраф за столкновение с болбоем (ВИДЕО)