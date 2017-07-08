Адриан Маннарино получил штраф за столкновение с болбоем (видео)

Судья на вышке Марьяна Велжович из Сербии применила санкции к игроку, так как ей показалось, что игрок специально врезался в болбоя.

По ходу матча Маннарино выражал своё несогласие с решением арбитра: «Что я сделал? Я просто шёл мимо и мы столкнулись плечами. Я отодвигался, притормаживал, но он был близко. Это просто глупость. Я могу травмироваться, чтобы не тронуть его, а вы наказываете меня. Болбои, получается, котируются выше? Я не могу подойти к своему месту? Это не я в него врезался, а он в меня».

На пресс-конференции Адриан снова прокомментировал данный эпизод.

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