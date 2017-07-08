Адриан Маннарино получил штраф за столкновение с болбоем (видео)
Французский теннисист Адриан Маннарино был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение в матче второго круга Уимблдона против японца Юити Сугиты. По итогам встречи организаторы турнира также наложили штраф в размере семи тысяч фунтов.
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Видимо, что-то случилось...
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Судья на вышке Марьяна Велжович из Сербии применила санкции к игроку, так как ей показалось, что игрок специально врезался в болбоя.
По ходу матча Маннарино выражал своё несогласие с решением арбитра: «Что я сделал? Я просто шёл мимо и мы столкнулись плечами. Я отодвигался, притормаживал, но он был близко. Это просто глупость. Я могу травмироваться, чтобы не тронуть его, а вы наказываете меня. Болбои, получается, котируются выше? Я не могу подойти к своему месту? Это не я в него врезался, а он в меня».
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«Я был очень уставший и увидел, что болбой протягивает мне полотенце. Пошёл в сторону своего стула. Честно говоря, я даже не видел, что там
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