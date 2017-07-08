Винус Уильямс: Не хочу работать тренером по окончании карьеры, потому что устала от поездок на турниры
Американская теннисистка Винус Уильямс, ставшая участницей четвёртого круга Уимблдона, сообщила, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры.
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Видимо, что-то случилось...
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«После завершения карьеры хочу взять паузу в путешествиях по странам и турнирам. Меня утомили многочисленные перерывы
Когда я перестану выступать, у меня явно не будет желания возвращаться к этой жизни, — приводит слова
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