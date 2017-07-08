Винус Уильямс: Не хочу работать тренером по окончании карьеры, потому что устала от поездок на турниры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«После завершения карьеры хочу взять паузу в путешествиях по странам и турнирам. Меня утомили многочисленные перерывы из-за дождя и долгое ожидание матчей.