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https://sport.mail.ru/news/tennis/30323849/
8 июля 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Не хочу работать тренером по окончании карьеры, потому что устала от поездок на турниры

Американская теннисистка Винус Уильямс, ставшая участницей четвёртого круга Уимблдона, сообщила, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> ставшая участницей четвёртого круга Уимблдона сообщила что не собирается становиться тренером по окончании карьеры. Увеличить
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«После завершения карьеры хочу взять паузу в путешествиях по странам и турнирам. Меня утомили многочисленные перерывы из-за дождя и долгое ожидание матчей.

Когда я перестану выступать, у меня явно не будет желания возвращаться к этой жизни, — приводит слова Уильямс-старшей пресс-служба соревнований.
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