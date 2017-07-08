Фабио Фоньини в матче с Энди Марреем показал непристойный жест, после чего был оштрафован (видео)

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При счёте 2/2, 30:30 в четвёртом сете Фоньини проиграл розыгрыш, после чего показал непристойный жест, положив палец себе в рот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Did Fognini get a point penalty for this ? <a href="https://t.co/58hmiqgCgp">pic.twitter.com/58hmiqgCgp</a></p>— Ashish Jena (@ashishjena94) <a href="https://twitter.com/ashishjena94/status/883405528457596928">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Судья на вышке, француз Дамьен Дюмусуа, принял решение оштрафовать итальянца на очко за «визуальную непристойность», благодаря чему британец выиграл гейм.

«Нас судил француз. Французы вечно воюют с итальянцами, но ни разу нас не побеждали», — прокомментировал эпизод Фоньини после матча.