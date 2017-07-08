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https://sport.mail.ru/news/tennis/30323535/
8 июля 2017, 12:40 | Теннис | GoTennis.ru

Фабио Фоньини в матче с Энди Марреем показал непристойный жест, после чего был оштрафован (видео)

Итальянский теннисист Фабио Фоньини был оштрафован на одно очко в матче третьего круга Уимблдона против британца Энди Маррея.

Итальянский теннисист <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> был оштрафован на одно очко в матче третьего круга Уимблдона против британца <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span>. Увеличить
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При счёте 2/2, 30:30 в четвёртом сете Фоньини проиграл розыгрыш, после чего показал непристойный жест, положив палец себе в рот.

Судья на вышке, француз Дамьен Дюмусуа, принял решение оштрафовать итальянца на очко за «визуальную непристойность», благодаря чему британец выиграл гейм.

«Нас судил француз. Французы вечно воюют с итальянцами, но ни разу нас не побеждали», — прокомментировал эпизод Фоньини после матча.
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