Фабио Фоньини в матче с Энди Марреем показал непристойный жест, после чего был оштрафован (видео)
Итальянский теннисист Фабио Фоньини был оштрафован на одно очко в матче третьего круга Уимблдона против британца Энди Маррея.
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При счёте 2/2, 30:30 в четвёртом сете Фоньини проиграл розыгрыш, после чего показал непристойный жест, положив палец себе в рот.
Судья на вышке, француз Дамьен Дюмусуа, принял решение оштрафовать итальянца на очко за «визуальную непристойность», благодаря чему британец выиграл гейм.
«Нас судил француз. Французы вечно воюют с итальянцами, но ни разу нас не побеждали», — прокомментировал эпизод Фоньини после матча.
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