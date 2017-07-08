Симона Халеп: У Азаренко сильный характер, я знала, что она сможет вернуться в Тур

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«Рада, что на Уимблдоне прибавляю с каждым проведённым матчем. Меня расстроило поражение в финале «Ролан Гаррос», но я объективно проанализировала ситуацию и сделала выводы. Мой уровень тенниса снова на высоте, так что поражение от Остапенко никак не сказалось на моей игре.