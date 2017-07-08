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https://sport.mail.ru/news/tennis/30323438/
8 июля 2017, 12:28 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: У Азаренко сильный характер, я знала, что она сможет вернуться в Тур

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Уимблдона с беларуской Викторией Азаренко.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Уимблдона с <span class=error>беларуской</span> Викторией <span class=error>Азаренко</span>. Увеличить
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«Рада, что на Уимблдоне прибавляю с каждым проведённым матчем. Меня расстроило поражение в финале «Ролан Гаррос», но я объективно проанализировала ситуацию и сделала выводы. Мой уровень тенниса снова на высоте, так что поражение от Остапенко никак не сказалось на моей игре.

Когда я узнала о беременности Азаренко, то не сомневалась, что Вика вернётся. Она обладает всеми данными, чтобы бороться с лучшими игроками Тура. Она была первой ракеткой мира, чемпионкой турнира «Большого шлема». У Виктории сильный характер, — цитирует Халеп пресс-служба соревнований.
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