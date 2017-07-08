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https://sport.mail.ru/news/tennis/30323114/
8 июля 2017, 12:06 | Теннис | Газета.Ру

Семенов: Пиар-команда Шараповой убедила ее признаться в употреблении мельдония

Менеджер бывшей пятой ракетки мира Анны Чакветадзе Роман Семенов заявил, что пиар-команда россиянки Марии Шараповой убедила спортсменку признаться в употреблении мельдония, сообщает RT.

Менеджер бывшей пятой ракетки мира Анны Чакветадзе Роман Семенов заявил что <nobr>пиар-команда</nobr> россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> убедила спортсменку признаться в употреблении <span class=error>мельдония</span> сообщает RT. Увеличить
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«О находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту. В истории с мельдонием они убедили ее, что лучше самой признаться, и тут же собрали пресс-конференцию.

Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, ее бы по-тихому простили, как простили многих, попавшихся тогда на мельдонии. Но раз уж она сама объявила, спортивные структуры должны были реагировать. Хотя повторюсь — шаг, предпринятый ее пиарщиками, был смелым, дерзким и очень правильным, — цитирует Семенова «Би-би-си».

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония.
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