Семенов: Пиар-команда Шараповой убедила ее признаться в употреблении мельдония
Менеджер бывшей пятой ракетки мира Анны Чакветадзе Роман Семенов заявил, что
пиар-команда россиянки Марии Шараповой убедила спортсменку признаться в употреблении мельдония, сообщает RT.
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Видимо, что-то случилось...
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«О находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту. В истории с мельдонием они убедили ее, что лучше самой признаться, и тут же собрали
Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, ее бы
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее
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