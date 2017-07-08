Семенов: Пиар-команда Шараповой убедила ее признаться в употреблении мельдония

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«О находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту. В истории с мельдонием они убедили ее, что лучше самой признаться, и тут же собрали пресс-конференцию.

Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, ее бы по-тихому простили, как простили многих, попавшихся тогда на мельдонии. Но раз уж она сама объявила, спортивные структуры должны были реагировать. Хотя повторюсь — шаг, предпринятый ее пиарщиками, был смелым, дерзким и очень правильным, — цитирует Семенова «Би-би-си».