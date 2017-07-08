Анастасия Мыскина. Самый улыбчивый капитан

А — атмосфера.

Уже четыре сезона Анастасия является капитаном сборной России в Кубке Федерации. Она постоянно подчёркивает, что вместе с тренерским штабом пытается создать в команде особую атмосферу: «Я знаю девчонок очень давно, мне с ними очень комфортно, надеюсь, им со мной тоже. Я очень стараюсь создать приятную атмосферу в команде, для меня это явилось главной целью. Когда я играла в Кубке Федерации, знала, чего мне не хватало — какой-то сплочённости, дружности, какого-то общего, единого духа. Я очень стараюсь, чтобы именно это было сейчас, то, чего, может быть, не было, когда я играла».

Б — Батуми.

Свой первый титул ITF Анастасия выиграла в 1997 году на турнире в Батуми (Грузия), когда ей было всего 16.

В — ведущая.

Анастасия Мыскина появлялась в качестве телеведущей на разных телеканалах, в отличающихся по тематике передачах. На НТВ она выступила в качестве ведущей программы «Наш футбол». Это был её первый опыт работы на телевидении, как признавалась сама Анастасия, самый волнительный. На «Домашнем» экс-вторая ракетка мира вела шоу «Скажи, что не так?!» — о семейных отношениях, «Главные люди» — о вопросах воспитания и общения с детьми и «Еда по правилам и без» вместе с диетологом Алексеем Ковальковым — о правильном питании и отношении к продуктам. На телеканале «Россия 1» — программу «Семейный размер» о похудении семейных пар. По признанию Анастасии, работать в этой сфере было тяжело, но ей посчастливилось закончить карьеру и уйти не в неизвестность, а окунуться с головой в интересную работу. «Я в своё время хотела работать на телевидении, и мне очень нравились именно не спортивные проекты, у меня их было достаточно много», — рассказала она в интервью «Чемпионату».

Г — грунт.

Бывшая вторая ракетка мира признавалась, что грунт не является её любимым покрытием. Тем не менее именно на нём она получила свой первый титул WTA, выиграв турнир в Палермо, Сицилия (1999). И на грунте же Мыскина выиграла первый в истории отечественного тенниса мэйджор в женском одиночном разряде — «Ролан Гаррос» — 2004. После грандиозной победы в парижском финале Анастасия заявила: «Я считаю, если вы профессиональный теннисист, то вы должны играть и побеждать на любом корте, как это делает большинство лидеров. Грунт — немного медленнее, чем все остальные покрытия, но я была готова на нём выступать на уровне».

Д — дружба.

Казалось бы, какая может быть дружба на корте, особенно в женском теннисе? Но для Анастасии соперничество не стало причиной для отказа от близкой дружбы с другими спортсменками. «Я дружу с Алёной Лиховцевой. С Динарой Сафиной в очень хороших, близких отношениях. Дружба может и должна существовать, мы занимаемся одним делом, многое прошли вместе, кто и как к ней относится — другой вопрос. Для меня дружба и отношения превыше всего, нужно уметь дорожить ими. А теннис — сегодня есть, а завтра — нет», — сказала когда-то Мыскина. Также, она дружит со Светланой Кузнецовой, которой она периодически помогает в тренировочном процессе, прекрасно общается с Екатериной Макаровой.

Е — Елена Дементьева.

В 2004 году на «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина стала первой россиянкой, завоевавшей титул турнира «Большого шлема». Тогда в финале весь мир с замираеним следил за российским дерби Мыскина — Дементьева. Анастасия уверенно оформила победу (6:1, 6:2) над своей давнишней и, пожалуй, самой принципиальной соперницей. «Знаете, гораздо большую роль, нежели физика, играет психология. Нет, безусловно, физическая готовность — это крайне важный фактор, но психология не менее важна, а скорее даже более значима. Я часто наблюдаю за девчонками и пришла к выводу, что если ты силён внутри, то тебе многое даётся проще и быстрее», — поделилась она с «Чемпионатом» семь лет спустя. Знакомство с Еленой Дементьевой произошло ещё в начале профессионального пути — в клубе «Спартак» на Ширяевом поле. Мыскина рассказала, что соперничество присутствовало с детства, «однако хорошие отношения у нас с Леной были всегда, и я считаю, что это очень важно».

Ё — ёлка.

С окончанием карьеры Мыскина не стала любить новогоднюю суету больше, чем в детстве, когда праздник не отменял сборов, тренировок и соревнований. Однако ради своей семьи — сыновей Евгения, Георгия, Павла и мужа Сергея, она готова на праздничные хлопоты. В интервью журналу «Беременность и роды» она призналась: «…сейчас я всю праздничную суету навожу только ради своих малышей: ёлку безумную наряжаю, песенки рождественские ставлю».

Ж — женственность.

Спортсменку уже давно признали обладательницей тонкого вкуса и эталонного стиля. Она умеет выбирать не только модную, но и выгодно подчёркивающую её прекрасную фигуру одежду. На красных дорожках, светских приёмах, интервью и съёмках программ Анастасия демонстрирует практически дизайнерские навыки правильного сочетания платьев и аксессуаров. При этом нельзя представить Анастасию без её обворожительной улыбки, которая сопровожает её всегда. И даже в обыкновенном спортивном костюме экс-вторая ракетка мира умеет выглядеть обворожительно. Анастасия Осипова, бывшая солистка группы «Блестящие» и близкая подруга спортсменки, не устаёт восхищаться стилем Мыскиной и признаётся, что всё подаренное ей — любимая часть гардероба.

З — Зал российской теннисной славы.

«Лично у меня дух захватывает от осознания того, что я тоже оставила свой след в истории российского тенниса», — призналась теннисистка «Чемпионату». Заслуженного мастера спорта Анастасию Мыскину ввели в Зал российской теннисной славы в торжественной обстановке. А вместе с ней этой чести удостоилась и её давняя соперница и подруга — Елена Дементьева.

И — Исланова Рауза Мухамеджановна.

Первым тренером Анастасии на кортах Ширяева поля была заслуженный тренер России, мама Динары и Марата Сафиных, Рауза Исланова. Она с удовольствием вспоминает о своей воспитаннице, которая добилась потрясающих высот в спортивной карьере.

К — капитан.

В 2014 году Анастасия Мыскина возглавила национальную женскую сборную на Кубке Федерации, когда предыдущий наставник девушек — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев как член МОК активно участвовал в организации Олимпиады в Сочи. Дублирующим составом девушки проиграли в феврале в Австралии, однако затем в апреле, в том же Сочи разгромили сборную Аргентины, остались в Мировой группе, а на следующий сезон добрались до финала. Для Мыскиной очень важно, чтобы на таком важном для страны соревновании спортсменки были сплочённым коллективом. Ведь теннис — это не командный вид спорта. Но для того, чтобы одиночные игроки стали командой, она делает всё, что в её силах: «Лично для меня была цель, чтобы девчонки поверили в то, что они не просто приехали за себя сыграть в Кубке Федерации, а именно почувствовали, что мы очень хотим, чтобы собралась настоящая команда, чтобы девчонки были одним целым».

Л — Лиховцева.

С Еленой Лиховцевой спортсменку связывает давняя дружба. Редкое интервью обходится без упоминания имени подруги. Они вместе работают, вместе тренируют, а когда-то вместе выигрывали за сборную первый Кубок Федерации в истории России (2004), вместе побеждали в парном разряде на нескольких турнирах. «Понятно, что кто-то тебе не нравится и кому-то ты не нравишься, но я очень дружу с Алёной Лиховцевой и с девчонками, которые сейчас играют. У нас даже есть специальный теннисный чат, где мы общается — часто смеёмся, шутим».

М — мундиаль.

Анастасия Мыскина стала послом Самары на мундиале 2018 года. «Я очень рада представлять на чемпионате мира такой красивый регион, как Самарская область. Это важная и ответственная задача». Послами городов-организаторов Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, становятся известные люди, заслужившие этот статус своими достижениями в профессии, активным продвижением спорта в жизни. «Я всегда следила за информацией о других послах и считаю, что помимо активного участия в продвижении мирового первенства послы должны поддерживать наших футболистов, это важно и здорово».

Н — новая жизнь.

У спортсменов есть преимущество перед «простыми смертными». Их жизни часто можно разделить на две части — спортивная жизнь и жизнь после спорта. Жизнь после спорта для Анастасии — это её семья. Новую жизнь ей подарил муж Сергей. Они познакомились в последний год её карьеры, он поддерживал спортсменку в трудные минуты, был рядом тогда, когда это требовалось. У супругов трое замечательных сыновей, ни секунды не сидящих без дела, ведь экс-вторая ракетка мира уверена, что дети должны быть активны. «Старший сын ходил на теннис, но я поняла, что это не его. Он очень спортивный, очень любит футбол. Мы всё время дома играем футбольным мячом, чувствую, скоро люстру придётся менять. Средний вообще не спортсмен. А вот младший взял ракетку в руки. И правой и левой рукой. Я ему ничего не показывала, но он ещё маленький, ему три года», — рассказывала в своё время Анастасия «Чемпионату». У семьи есть свои традиции, например, ужинать вместе или семейные вечера, когда они собираются в одной комнате и читают вслух. И пусть Мыскина говорит, что быть мамой сложнее, чем быть спортсменкой, счастье, которым светятся её глаза, когда она рассказывает о своей семье, озаряет всё вокруг.

О — образ жизни.

Мыскина никогда не сидит на месте. Активный образ жизни для спортсменки необходим. Часовой поход в спортзал заменяет ей медитацию, освобождая от тяжёлых мыслей. Работа на телевидении чем-то напоминала ненормированный график теннисной эпохи. Но для того, чтобы сосредоточиться на семье и ответственной должности капитана национальной сборной, она оставила телевизионное дело. Кроме своей непосредственной работы, экс-вторая ракетка мира поддерживает благотворительные акции и праздники. Анастасия поделилась секретом счастья: найти баланс между работой, командировками и родными, которые всегда должны быть на первом месте и делать то, что человеку по-душе.

П — парный разряд.

Спортсменка добивалась высоких результатов в парном разряде. Три титула ITF, пять титулов WTA и сто выигранных матчей: Кубок Кремля (2004) вместе с Верой Звонарёвой, турниры в Калькутте (2005) и в Варшаве (2006) вместе с подругой Еленой Лиховцевой и так далее. В этом разряде Мыскина внесла немалый вклад и в победы сборной России в Кубке Федерации.

Р — родители.

Именно папа Андрей и мама Галина привели Анастасию в теннис. Она сама рассказывает об этом, как об абсолютной случайности. Сначала Мыскину отдали в школу фигурного катания «Спартака». Но как-то раз родители пошли играть в теннис и взяли шестилетнюю дочь с собой. Там маленькую фигуристку приметил тренер, который предложил попробовать её силы в теннисе. И родители привели её в теннисную секцию клуба «Спартак». Для того, чтобы Мыскина могла тренироваться и добиваться реальных результатов, папа принял решение уйти с престижной должности и стал сопровождать дочь на соревнованиях. Мама же работала и искала для дочери спонсоров. Отец строго следил за режимом спортсменки, потому что понимал, что без дисциплины нельзя добиться высоких результатов. С мамой у Анастасии очень близкие отношения. Квартиру украшают фотографии значимых моментов спортивной карьеры дочери, а её награды хранятся в специальной витрине. Сейчас счастливая мама и бабушка много времени проводит с тремя любимыми внуками. Программе «Мать и дочь» спортсменка призналась, что всю жизнь её поддерживала семья, благодаря чему она и добилась такого успеха.

С — Селеш.

У россиянки были свои кумиры среди теннисисток. Ей очень нравилась Штеффи Граф, Мартина Хингис, которую она называла «очень умной и сильной теннисисткой», но больше всего она восхищалась Моникой Селеш. Анастасия испытала настоящее счастье от знакомства с прославленной теннисисткой. «Меня всегда восхищал её сильный характер, она очень волевой игрок. Преодолев в своей судьбе очень много всего, она стала и остаётся настоящим чемпионом», — рассказала Мыскина перед турниром «Легенды тенниса».

Т — тактика.

Силой Мыскиной всегда считалась тактика. В интервью «Чемпионату» она рассказала о неожиданных по составу, но интересных по содержанию финалах Australian Open-2017 с участием заслуженных ветеранов мирового тенниса — сестёр Уильямс и Рафаэля Надаля против Роджера Федерера: «Для меня это здорово, потому что смотришь интересный теннис, теннис со смыслом, а не просто какие-то сумасшедшие быстрые удары, ударил раз-два и всё, как многие молодые сейчас любят играть. А это именно теннис, от которого получаешь огромное удовольствие. Тот же финал Индиан-Уэллса Веснина — Кузнецова — там были и розыгрыши, тактика, попытка использовать слабые стороны соперника. Это то, для чего мы тренируемся и от чего люди получают огромное удовольствие». Вот и сами теннисисты говорят об Анастасии, с уважением отзываясь о её тактических способностях. «Настя — великий стратег, поэтому она всегда очень хорошо подсказывает, именно тактически», — отмечает Екатерина Макарова. В фильме «Сердца чемпионов. Анастасия Мыскина. Матч-пойнт» Рауза Исланова констатировала: «Настя тактически очень грамотно играла. Она читала спортсменов по подходу уже заранее». Экс-вторая ракетка мира часто замечает, что в теннисе значительно усилилась физическая сторона игры. Она же помнит другой теннис, комбинационный и атакующий: «Теннис сейчас заметно развивается физически. Конечно же, он стал намного быстрее, все бьют по мячу сильнее».

У — усилие.

Не секрет, что теннисистку долгие годы сильно беспокоили различные травмы: плеча, ноги, руки. Даже после завершения карьеры Анастасия признавалась в интервью, что в случае возобновления тренировок для показательных матчей и сильных нагрузок, она чувствует боль. В августе 2006 года она получила серьёзную травму большого пальца ноги. В январе 2007 экс-вторая ракетка мира перенесла операцию, после которой очень долго восстанавливалась. Россиянка была вынуждена отказаться от участия на Открытом чемпионате Австралии 2007 года, а затем на Уимблдоне, потому что восстановление проходило не на должном уровне. Из-за этой травмы ноги Мыскиной пришлось завершить профессиональную карьеру.

Ф — Франция.

Именно во Франции был выигран первый для страны и единственный для Мыскиной турнир «Большого шлема». Сам Париж Анастасия не рассматривает в качестве города мечты. Ей удавалось гулять по нему во время дней отыха на «Ролан Гаррос», но мечту многих людей о жизни в «городе влюблённых» она не разделяет.

Ф — фигурное катание.

После завершения профессиональной карьеры Анастасия участвовала в разных шоу не только в качестве ведущей. Вспомнив о том, что в детстве она занималась фигурным катанием, спортсменка согласилась на участие в шоу «Ледниковый период». К сожалению, из-за травмы, полученной на льду, Мыскиной пришлось покинуть проект. Но эмоции на шоу она получила исключительно положительные, называя проект «весёлым и интересным».

Х — хореография.

«Ледниковый период» не был единственным проектом на телевидении, в котором Мыскина снималась в качестве участницы. В «Танцах со звёздами» спортсменка попробовала себя в абсолютно непривычном деле — парных танцах. Ей тяжело было приспособиться к работе с партнёром и постоянному прицелу камер, но, по признанию Анастасии, приобретение танцевального навыка того стоило.

Ц — Центральный корт.

В следующем году после успеха на «Ролан Гаррос» у Анастасии получилось отличное выступление на Уимблдонском турнире. В третьем круге они устроили настоящий триллер с сербкой Еленой Янкович. В затяжной концовке матча россиянка сломила всё же сопротивление соперницы — 6:0, 5:7, 10:8, чтобы затем устроить ещё одно сражение с извечной соперницей Еленой Дементьевой — и снова победа — 1:6, 7:6 (11:9), 7:5. Лишь в четвертьфинале Мыскина уступила Амели Моресмо. В 2006-м Анастасия снова добралась до четвертьфинала, и снова дорогу дальше ей преградила Моресмо, ставшая затем чемпионкой. Мыскина так и не выиграла ни одного титула WTA на траве, однако уимблдонская публика всегда с радостью встречала её на кортах, особенно на центральном.

Ч — чемпионка.

На счету у Мыскиной 10 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе и победа на «Ролан Гаррос"-2004 и Кубке Кремля (2003, 2004), а также 5 титулов WTA в парном разряде. Она была второй ракеткой мира (впервые — 13 сентября 2004) и выиграла 355 матчей в одиночном разряде. Дважды Анастасия в составе сборной России становилась обладательницей Кубка Федерации (2004, 2005). В 23 года она удостоилась титула чемпионки мира по версии Международной федерации тенниса (ITF), обойдя Марию Шарапову, Светлану Кузнецову и всех остальных.

Ш — Шарапова.

Как капитану национальной сборной на Кубке Федерации и известной теннисистке, Анастасии Мыскиной часто приходится говорить о Марии Шараповой. В своё время они играли друг против друга на различных турнирах. В частности, Анастасия обыграла Марию в 2004-м на Australian Open, турнирах первой категории в Индиан-Уэллсе и Сан- Диего. А когда Мыскина стала капитаном сборной в Кубке Федерации, они не раз встречалась с Шараповой на ответственных матчах, где Мария приносила важные для команды очки. Анастасия затем, смеясь, просила журналистов: «Только не спрашивайте, что я ей говорю на скамейке, потому что я не понимаю, как отвечать на этот вопрос».

Щ — щенок.

У Анастасии была собака — шотландский сеттер по имени Горди (Gorde). В 2005 году она говорила, что хотела бы завести собаку большой породы. Ей нравится собачья преданность и чуткость, ведь когда человек опечален, то и собаке грустно, а когда хозяин счастлив, то и собака счастлива.

Э — Энен.

Невероятный полуфинал Олимпиады в Греции Анастасия Мыскина — Жюстин Энен запомнился многим поклонникам тенниса. Ставка была невроятно высока — выход в финал и продолжение борьбы за золотую олимпийскую медаль. Но россиянка в итоге уступила — 5:7, 7:5, 6:8. Сама Анастасия признавалась, что это было психологически тяжёлое поражение. Расстроившись, Мыскина затем не смогла собраться на матч за 3-е место против австралийки Алисии Молик и в итоге вообще осталась без медали.

Ю — юмор.

Частые интервью Анастасии — это всегда хорошее настроение. Спортсменка любит шутить и смеяться. На шоу «Вечерний Ургант» она с радостью парировала шутки ведущего и учила его разбивать ракетку о корт на профессиональном уровне.

Я — «Я очень люблю».

«Я очень люблю играть в Москве, когда приходят мои дети, которые никогда не видели, как я играю».



«Я очень люблю советские комедии».



«Я очень люблю Москву, несмотря на то, что тут происходит много разных событий — и хороших, и плохих».



«Я очень люблю солнце и море».



«Я очень люблю свою команду, очень люблю, когда все в ней чувствуют себя хорошо, когда девчонки получают те положительные эмоции, ради которых мы играем этот матч, а ещё если и выигрываем, то не нервничать и не переживать у меня не получается».