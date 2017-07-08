Анастасия Мыскина. Самый улыбчивый капитан
Экс-вторая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» и капитан сборной России Анастасия Мыскина отмечает день рождения. Об этом в нашей азбуке.
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А — атмосфера.
Уже четыре сезона Анастасия является капитаном сборной России в Кубке Федерации. Она постоянно подчёркивает, что вместе с тренерским штабом пытается создать в команде особую атмосферу: «Я знаю девчонок очень давно, мне с ними очень комфортно, надеюсь, им со мной тоже. Я очень стараюсь создать приятную атмосферу в команде, для меня это явилось главной целью. Когда я играла в Кубке Федерации, знала, чего мне не хватало —
Б — Батуми.
Свой первый титул ITF Анастасия выиграла в 1997 году на турнире в Батуми (Грузия), когда ей было всего 16.
В — ведущая.
Анастасия Мыскина появлялась в качестве телеведущей на разных телеканалах, в отличающихся по тематике передачах. На НТВ она выступила в качестве ведущей программы «Наш футбол». Это был её первый опыт работы на телевидении, как признавалась сама Анастасия, самый волнительный. На «Домашнем»
Г — грунт.
Бывшая вторая ракетка мира признавалась, что грунт не является её любимым покрытием. Тем не менее именно на нём она получила свой первый титул WTA, выиграв турнир в Палермо, Сицилия (1999). И на грунте же Мыскина выиграла первый в истории отечественного тенниса мэйджор в женском одиночном разряде — «Ролан Гаррос» — 2004. После грандиозной победы в парижском финале Анастасия заявила: «Я считаю, если вы профессиональный теннисист, то вы должны играть и побеждать на любом корте, как это делает большинство лидеров. Грунт — немного медленнее, чем все остальные покрытия, но я была готова на нём выступать на уровне».
Д — дружба.
Казалось бы, какая может быть дружба на корте, особенно в женском теннисе? Но для Анастасии соперничество не стало причиной для отказа от близкой дружбы с другими спортсменками. «Я дружу с Алёной Лиховцевой. С Динарой Сафиной в очень хороших, близких отношениях. Дружба может и должна существовать, мы занимаемся одним делом, многое прошли вместе, кто и как к ней относится — другой вопрос. Для меня дружба и отношения превыше всего, нужно уметь дорожить ими. А теннис — сегодня есть, а завтра — нет», — сказала
Е — Елена Дементьева.
В 2004 году на «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина стала первой россиянкой, завоевавшей титул турнира «Большого шлема». Тогда в финале весь мир с замираеним следил за российским дерби Мыскина — Дементьева. Анастасия уверенно оформила победу (6:1, 6:2) над своей давнишней и, пожалуй, самой принципиальной соперницей. «Знаете, гораздо большую роль, нежели физика, играет психология. Нет, безусловно, физическая готовность — это крайне важный фактор, но психология не менее важна, а скорее даже более значима. Я часто наблюдаю за девчонками и пришла к выводу, что если ты силён внутри, то тебе многое даётся проще и быстрее», — поделилась она с «Чемпионатом» семь лет спустя. Знакомство с Еленой Дементьевой произошло ещё в начале профессионального пути — в клубе «Спартак» на Ширяевом поле. Мыскина рассказала, что соперничество присутствовало с детства, «однако хорошие отношения у нас с Леной были всегда, и я считаю, что это очень важно».
Ё — ёлка.
С окончанием карьеры Мыскина не стала любить новогоднюю суету больше, чем в детстве, когда праздник не отменял сборов, тренировок и соревнований. Однако ради своей семьи — сыновей Евгения, Георгия, Павла и мужа Сергея, она готова на праздничные хлопоты. В интервью журналу «Беременность и роды» она призналась: «…сейчас я всю праздничную суету навожу только ради своих малышей: ёлку безумную наряжаю, песенки рождественские ставлю».
Ж — женственность.
Спортсменку уже давно признали обладательницей тонкого вкуса и эталонного стиля. Она умеет выбирать не только модную, но и выгодно подчёркивающую её прекрасную фигуру одежду. На красных дорожках, светских приёмах, интервью и съёмках программ Анастасия демонстрирует практически дизайнерские навыки правильного сочетания платьев и аксессуаров. При этом нельзя представить Анастасию без её обворожительной улыбки, которая сопровожает её всегда. И даже в обыкновенном спортивном костюме
З — Зал российской теннисной славы.
«Лично у меня дух захватывает от осознания того, что я тоже оставила свой след в истории российского тенниса», — призналась теннисистка «Чемпионату». Заслуженного мастера спорта Анастасию Мыскину ввели в Зал российской теннисной славы в торжественной обстановке. А вместе с ней этой чести удостоилась и её давняя соперница и подруга — Елена Дементьева.
И — Исланова Рауза Мухамеджановна.
Первым тренером Анастасии на кортах Ширяева поля была заслуженный тренер России, мама Динары и Марата Сафиных, Рауза Исланова. Она с удовольствием вспоминает о своей воспитаннице, которая добилась потрясающих высот в спортивной карьере.
К — капитан.
В 2014 году Анастасия Мыскина возглавила национальную женскую сборную на Кубке Федерации, когда предыдущий наставник девушек — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев как член МОК активно участвовал в организации Олимпиады в Сочи. Дублирующим составом девушки проиграли в феврале в Австралии, однако затем в апреле, в том же Сочи разгромили сборную Аргентины, остались в Мировой группе, а на следующий сезон добрались до финала. Для Мыскиной очень важно, чтобы на таком важном для страны соревновании спортсменки были сплочённым коллективом. Ведь теннис — это не командный вид спорта. Но для того, чтобы одиночные игроки стали командой, она делает всё, что в её силах: «Лично для меня была цель, чтобы девчонки поверили в то, что они не просто приехали за себя сыграть в Кубке Федерации, а именно почувствовали, что мы очень хотим, чтобы собралась настоящая команда, чтобы девчонки были одним целым».
Л — Лиховцева.
С Еленой Лиховцевой спортсменку связывает давняя дружба. Редкое интервью обходится без упоминания имени подруги. Они вместе работают, вместе тренируют, а
М — мундиаль.
Анастасия Мыскина стала послом Самары на мундиале 2018 года. «Я очень рада представлять на чемпионате мира такой красивый регион, как Самарская область. Это важная и ответственная задача». Послами
Н — новая жизнь.
У спортсменов есть преимущество перед «простыми смертными». Их жизни часто можно разделить на две части — спортивная жизнь и жизнь после спорта. Жизнь после спорта для Анастасии — это её семья. Новую жизнь ей подарил муж Сергей. Они познакомились в последний год её карьеры, он поддерживал спортсменку в трудные минуты, был рядом тогда, когда это требовалось. У супругов трое замечательных сыновей, ни секунды не сидящих без дела, ведь
О — образ жизни.
Мыскина никогда не сидит на месте. Активный образ жизни для спортсменки необходим. Часовой поход в спортзал заменяет ей медитацию, освобождая от тяжёлых мыслей. Работа на телевидении
П — парный разряд.
Спортсменка добивалась высоких результатов в парном разряде. Три титула ITF, пять титулов WTA и сто выигранных матчей: Кубок Кремля (2004) вместе с Верой Звонарёвой, турниры в Калькутте (2005) и в Варшаве (2006) вместе с подругой Еленой Лиховцевой и так далее. В этом разряде Мыскина внесла немалый вклад и в победы сборной России в Кубке Федерации.
Р — родители.
Именно папа Андрей и мама Галина привели Анастасию в теннис. Она сама рассказывает об этом, как об абсолютной случайности. Сначала Мыскину отдали в школу фигурного катания «Спартака». Но
С — Селеш.
У россиянки были свои кумиры среди теннисисток. Ей очень нравилась Штеффи Граф, Мартина Хингис, которую она называла «очень умной и сильной теннисисткой», но больше всего она восхищалась Моникой Селеш. Анастасия испытала настоящее счастье от знакомства с прославленной теннисисткой. «Меня всегда восхищал её сильный характер, она очень волевой игрок. Преодолев в своей судьбе очень много всего, она стала и остаётся настоящим чемпионом», — рассказала Мыскина перед турниром «Легенды тенниса».
Т — тактика.
Силой Мыскиной всегда считалась тактика. В интервью «Чемпионату» она рассказала о неожиданных по составу, но интересных по содержанию финалах Australian Open-2017 с участием заслуженных ветеранов мирового тенниса — сестёр Уильямс и Рафаэля Надаля против Роджера Федерера: «Для меня это здорово, потому что смотришь интересный теннис, теннис со смыслом, а не просто
У — усилие.
Не секрет, что теннисистку долгие годы сильно беспокоили различные травмы: плеча, ноги, руки. Даже после завершения карьеры Анастасия признавалась в интервью, что в случае возобновления тренировок для показательных матчей и сильных нагрузок, она чувствует боль. В августе 2006 года она получила серьёзную травму большого пальца ноги. В январе 2007
Ф — Франция.
Именно во Франции был выигран первый для страны и единственный для Мыскиной турнир «Большого шлема». Сам Париж Анастасия не рассматривает в качестве города мечты. Ей удавалось гулять по нему во время дней отыха на «Ролан Гаррос», но мечту многих людей о жизни в «городе влюблённых» она не разделяет.
Ф — фигурное катание.
После завершения профессиональной карьеры Анастасия участвовала в разных шоу не только в качестве ведущей. Вспомнив о том, что в детстве она занималась фигурным катанием, спортсменка согласилась на участие в шоу «Ледниковый период». К сожалению,
Х — хореография.
«Ледниковый период» не был единственным проектом на телевидении, в котором Мыскина снималась в качестве участницы. В «Танцах со звёздами» спортсменка попробовала себя в абсолютно непривычном деле — парных танцах. Ей тяжело было приспособиться к работе с партнёром и постоянному прицелу камер, но, по признанию Анастасии, приобретение танцевального навыка того стоило.
Ц — Центральный корт.
В следующем году после успеха на «Ролан Гаррос» у Анастасии получилось отличное выступление на Уимблдонском турнире. В третьем круге они устроили настоящий триллер с сербкой Еленой Янкович. В затяжной концовке матча россиянка сломила всё же сопротивление соперницы — 6:0, 5:7, 10:8, чтобы затем устроить ещё одно сражение с извечной соперницей Еленой Дементьевой — и снова победа — 1:6, 7:6 (11:9), 7:5. Лишь в четвертьфинале Мыскина уступила Амели Моресмо. В 2006-м Анастасия снова добралась до четвертьфинала, и снова дорогу дальше ей преградила Моресмо, ставшая затем чемпионкой. Мыскина так и не выиграла ни одного титула WTA на траве, однако уимблдонская публика всегда с радостью встречала её на кортах, особенно на центральном.
Ч — чемпионка.
На счету у Мыскиной 10 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе и победа на «Ролан Гаррос"-2004 и Кубке Кремля (2003, 2004), а также 5 титулов WTA в парном разряде. Она была второй ракеткой мира (впервые — 13 сентября 2004) и выиграла 355 матчей в одиночном разряде. Дважды Анастасия в составе сборной России становилась обладательницей Кубка Федерации (2004, 2005). В 23 года она удостоилась титула чемпионки мира по версии Международной федерации тенниса (ITF), обойдя Марию Шарапову, Светлану Кузнецову и всех остальных.
Ш — Шарапова.
Как капитану национальной сборной на Кубке Федерации и известной теннисистке, Анастасии Мыскиной часто приходится говорить о Марии Шараповой. В своё время они играли друг против друга на различных турнирах. В частности, Анастасия обыграла Марию в 2004-м на Australian Open, турнирах первой категории в
Щ — щенок.
У Анастасии была собака — шотландский сеттер по имени Горди (Gorde). В 2005 году она говорила, что хотела бы завести собаку большой породы. Ей нравится собачья преданность и чуткость, ведь когда человек опечален, то и собаке грустно, а когда хозяин счастлив, то и собака счастлива.
Э — Энен.
Невероятный полуфинал Олимпиады в Греции Анастасия Мыскина — Жюстин Энен запомнился многим поклонникам тенниса. Ставка была невроятно высока — выход в финал и продолжение борьбы за золотую олимпийскую медаль. Но россиянка в итоге уступила — 5:7, 7:5, 6:8. Сама Анастасия признавалась, что это было психологически тяжёлое поражение. Расстроившись, Мыскина затем не смогла собраться на матч за 3-е место против австралийки Алисии Молик и в итоге вообще осталась без медали.
Ю — юмор.
Частые интервью Анастасии — это всегда хорошее настроение. Спортсменка любит шутить и смеяться. На шоу «Вечерний Ургант» она с радостью парировала шутки ведущего и учила его разбивать ракетку о корт на профессиональном уровне.
Я — «Я очень люблю».
«Я очень люблю играть в Москве, когда приходят мои дети, которые никогда не видели, как я играю».
«Я очень люблю советские комедии».
«Я очень люблю Москву, несмотря на то, что тут происходит много разных событий — и хороших, и плохих».
«Я очень люблю солнце и море».
«Я очень люблю свою команду, очень люблю, когда все в ней чувствуют себя хорошо, когда девчонки получают те положительные эмоции, ради которых мы играем этот матч, а ещё если и выигрываем, то не нервничать и не переживать у меня не получается».
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