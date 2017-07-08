Где такой я. Как Бернард Томич превратился в изгоя

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Но сейчас некоторые пытаются ему помочь, видя в нём потенциал Топ-игрока. Старшие коллеги выстраиваются в очередь, чтобы поддержать бывшую молодую звезду после того, как он признался в том, что ему не хватило мотивации, чтобы попытаться выиграть свой матч против Зверева-старшего.

«Трофеи и хорошие выступления для меня больше ничего не значат. Мне наплевать, выйду ли я в четвёртый круг US Open или проиграю в первом раунде. Мне всё равно», — сказал Томич на той злополучной пресс-конференции.

На первый взгляд, прозвучали банальные слова человека, который устал от своей работы. Такое случается со всеми нами, ведь так? Но главную фразу он произнёс чуть позже.

«Я буду играть ещё 10 лет и тогда после завершения карьеры смогу вообще не работать».

Как это ни печально, но это абсолютная правда. Даже после штрафа в размере 15 тысяч долларов, Томич остаётся обеспеченным человеком. За выступление на Уимблдоне ему полагается $45.000, а за всю карьеру Бернард заработал более пяти миллионов. А ведь ему всего 24 года. Этот парень не видит себя в числе победителей Уимблдона, у него просто-напросто нет того энтузиазма, с которым Роджер Федерер каждый год приезжает на британский «мэйджор». Или вы забыли, как в прошлом году в Мадриде Томич на матчболе пытался принять подачу соперника ручкой ракетки? А может быть, вы забыли, как Бернард за 28 минут получил две баранки от Яркко Ниеминена? Безвольное поведение Бернарда на корте породило массу шуток, причём не всегда безобидных. Австралийские журналисты называют Томича «двигателем танков», намекая на его «крепость духа».

Томич мог стать очередным великим австралийским теннисистом, но это тяжелое наследие для любого. После успешной юниорской карьеры, он достиг наивысшей для себя 17-й строчки в рейтинге ATP. Бернарду приходится жить и работать под контролем деспотичного отца. Самое обидное, что Джон Томич с ранних лет воспитывал не своих детей, а будущих чемпионов, будущих теннисных звёзд. В какой-то момент Берни потерял желание конкурировать, и однажды теннис стал для него настоящей рутинной работой.

И всё-таки руководство Уимблдона приняло слишком суровое решение, выписав Бернарду крупный штраф и стравив его со всем теннисным миром. Он не бросал в сторону судейского кресла монеты, как Даниил Медведев, который заработал чуть менее крупный штраф за свою выходку. Он также не кричал на чиновников за плохие возгласы, как это в своё время любил делать Джон Макинрой. Он просто был недостаточно мотивирован, что может быть хуже?

Ещё более любопытной оказалась реакция производителя ракеток Head. Складывается ощущение, что они не могли дождаться момента, чтобы разорвать сотрудничество с Томичем.

«Мы крайне разочарованы заявлениями, сделанными на Уимблдоне одним из спонсируемых нами игроков Бернардом Томичем. Его слова ни в коем случае не отражают наше отношение к теннису, нашу страсть, профессионализм и уважение к игре. Таким образом, мы решили прекратить наше сотрудничество с ним», — было сказано в пресс-релизе, опубликованном от имени главы Head Йохана Элиаша.

Примечательно, что это та же самая компания, которая поддержала Марию Шарапову в период её дисквалификации из-за допинга. Лицемерие и двойные стандарты царят в спорте, и теннис не является исключением. Шарапова — состоявшаяся суперзвезда, а Томич — талантливый игрок, не сумевший себя реализовать.

Нужно понимать, что если бы Бернард держал язык за зубами, ничего бы не случилось. Он бы просто продолжал играть и зарабатывать деньги, а после завершения карьеры наслаждался бы заслуженным отдыхом. А что будет теперь?