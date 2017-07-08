Где такой я. Как Бернард Томич превратился в изгоя
«$15.000 больше нет на пенсионном счету Бернарда Томича. Как и нет контракта с прежним производителем ракеток. Всему виной его поведение на Уимблдоне, где он потерпел совершенно безвольное поражение от Миши Зверева, а после матча наговорил глупостей, нажив себе целый ворох проблем. Если бы не его прошлое, Томич, вероятно, был бы списан.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Но сейчас некоторые пытаются ему помочь, видя в нём потенциал
«Трофеи и хорошие выступления для меня больше ничего не значат. Мне наплевать, выйду ли я в четвёртый круг US Open или проиграю в первом раунде. Мне всё равно», — сказал Томич на той злополучной
На первый взгляд, прозвучали банальные слова человека, который устал от своей работы. Такое случается со всеми нами, ведь так? Но главную фразу он произнёс чуть позже.
«Я буду играть ещё 10 лет и тогда после завершения карьеры смогу вообще не работать».
Как это ни печально, но это абсолютная правда. Даже после штрафа в размере 15 тысяч долларов, Томич остаётся обеспеченным человеком. За выступление на Уимблдоне ему полагается $45.000, а за всю карьеру Бернард заработал более пяти миллионов. А ведь ему всего 24 года. Этот парень не видит себя в числе победителей Уимблдона, у него
Томич мог стать очередным великим австралийским теннисистом, но это тяжелое наследие для любого. После успешной юниорской карьеры, он достиг наивысшей для себя 17-й строчки в рейтинге ATP. Бернарду приходится жить и работать под контролем деспотичного отца. Самое обидное, что Джон Томич с ранних лет воспитывал не своих детей, а будущих чемпионов, будущих теннисных звёзд. В
И
Ещё более любопытной оказалась реакция производителя ракеток Head. Складывается ощущение, что они не могли дождаться момента, чтобы разорвать сотрудничество с Томичем.
«Мы крайне разочарованы заявлениями, сделанными на Уимблдоне одним из спонсируемых нами игроков Бернардом Томичем. Его слова ни в коем случае не отражают наше отношение к теннису, нашу страсть, профессионализм и уважение к игре. Таким образом, мы решили прекратить наше сотрудничество с ним», — было сказано в
Примечательно, что это та же самая компания, которая поддержала Марию Шарапову в период её дисквалификации
Нужно понимать, что если бы Бернард держал язык за зубами, ничего бы не случилось. Он бы просто продолжал играть и зарабатывать деньги, а после завершения карьеры наслаждался бы заслуженным отдыхом. А что будет теперь?
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