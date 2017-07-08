Бетани Маттек-Сэндс: Это были болезненные и эмоциональные 36 часов, но я благодарю вас за поддержку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лучшим семье, друзьям и болельщикам, о которых можно только мечтать — это были болезненные и эмоциональные 36 часов, но спасибо за вашу любовь и поддержку», — написала Маттек-Сэндс в своём микроблоге на сервисе Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">To the best family, friends and fans a girl could ask for, it's been a painful & emotional 36hrs but THANK YOU for all the love and support?</p>— Bethanie MattekSands (@BMATTEK) <a href="https://twitter.com/BMATTEK/status/883438591476514817">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>