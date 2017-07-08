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https://sport.mail.ru/news/tennis/30322775/
8 июля 2017, 10:30 | Теннис | GoTennis.ru

Бетани Маттек-Сэндс: Это были болезненные и эмоциональные 36 часов, но я благодарю вас за поддержку

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс, получившая травму колена на Уимблдоне, поблагодарила всех за поддержку.

Американская теннисистка <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> получившая травму колена на Уимблдоне поблагодарила всех за поддержку. Увеличить
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«Лучшим семье, друзьям и болельщикам, о которых можно только мечтать — это были болезненные и эмоциональные 36 часов, но спасибо за вашу любовь и поддержку», — написала Маттек-Сэндс в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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