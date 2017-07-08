Бетани Маттек-Сэндс: Это были болезненные и эмоциональные 36 часов, но я благодарю вас за поддержку
Американская теннисистка Бетани
Маттек-Сэндс, получившая травму колена на Уимблдоне, поблагодарила всех за поддержку.
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«Лучшим семье, друзьям и болельщикам, о которых можно только мечтать — это были болезненные и эмоциональные 36 часов, но спасибо за вашу любовь и поддержку», — написала
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