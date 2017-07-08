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8 июля 2017, 10:26 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Мне нужно поднять уровень игры в матче с Халеп

Белоруска Виктория Азаренко, переигравшая в третьем круге Уимблдона британку Хитер Уотсон со счётом 3:6, 6:1, 6:4, рассказала о своих чувствах после возвращения на корт.

Белоруска Виктория <span class=error>Азаренко</span> переигравшая в третьем круге Уимблдона британку Хитер <span class=error>Уотсон</span> со счётом 3:6 6:1 6:4 рассказала о своих чувствах после возвращения на корт. Увеличить
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«Это новая глава моей жизни, у меня началась вторая карьера. Я не расцениваю это как возвращение. Титулы, завоёванные ранее, остались в прошлом, и теперь у меня есть новые возможности.

В первом сете Хитер смотрелась хорошо, потому что я много ошибалась, а она здорово подавала. У меня были спады и подъёмы, но в решающие моменты я сыграла на хорошем уровне. Перед матчем с Халеп мне нужно поднять свой уровень игры. Я дошла до второй недели и буду играть с одной из лучших теннисисток мира. Это очень здорово, — приводит слова Азаренко официальный сайт турнира.
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