Азаренко: Мне нужно поднять уровень игры в матче с Халеп

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«Это новая глава моей жизни, у меня началась вторая карьера. Я не расцениваю это как возвращение. Титулы, завоёванные ранее, остались в прошлом, и теперь у меня есть новые возможности.

В первом сете Хитер смотрелась хорошо, потому что я много ошибалась, а она здорово подавала. У меня были спады и подъёмы, но в решающие моменты я сыграла на хорошем уровне. Перед матчем с Халеп мне нужно поднять свой уровень игры. Я дошла до второй недели и буду играть с одной из лучших теннисисток мира. Это очень здорово, — приводит слова Азаренко официальный сайт турнира.