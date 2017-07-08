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8 июля 2017, 11:23 | Теннис | Lenta.Ru

Полиция признала Винус Уильямс не нарушавшей правила в смертельном ДТП

Полиция штата Флорида признала, что теннисистка Винус Уильямс не нарушала правила дорожного движения во время аварии, которая привела к смерти 78-летнего американца Джерома Барсона. Об этом сообщает Reuters.

Полиция штата Флорида признала что теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> не нарушала правила дорожного движения во время аварии которая привела к смерти 78-летнего американца <span class=error>Джерома</span> <span class=error>Барсона</span>. Об этом сообщает Reuters. Увеличить
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После изучения видеозаписи ДТП сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что не вовлеченный в аварию автомобиль заставил Уильямс остановиться на перекрестке. После смены сигнала светофора машина под управлением жены погибшего Линды Барсон столкнулась с внедорожником теннисистки.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Барсон. Ее 78-летний муж спустя две недели скончался в больнице от полученных травм. Семья погибшего подала на теннисистку в суд.

Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).
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