Полиция признала Винус Уильямс не нарушавшей правила в смертельном ДТП

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После изучения видеозаписи ДТП сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что не вовлеченный в аварию автомобиль заставил Уильямс остановиться на перекрестке. После смены сигнала светофора машина под управлением жены погибшего Линды Барсон столкнулась с внедорожником теннисистки.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Барсон. Ее 78-летний муж спустя две недели скончался в больнице от полученных травм. Семья погибшего подала на теннисистку в суд.

Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).