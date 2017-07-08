Винус Уильямс не нарушала ПДД перед аварией, в которой погиб человек

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9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней, супруга погибшего мужчины осталась в живых. В первоначальном отчете об аварии было сказано, что Уильямс виновна в этой аварии. На прошлой неделе семья мужчины подала на спортсменку в суд.

В распоряжении полиции оказалось видео, на котором видно, что теннисистка действовала в рамках ПДД, въезжая на перекресток. В заявлении полиции говорится, что другой автомобиль, который не участвовал в аварии, заставил затормозить и задержаться на перекрестке Уильямс. Когда сигнал светофора изменился, приближающаяся машина, управляемая женой Барсона, столкнулась с автомобилем спортсменки.

В заявлении отмечается, что полиция не сделала окончательного определения вины в расследовании, которое продолжается.

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз — в одиночном разряде (2000).