Винус Уильямс не нарушала ПДД перед аварией, в которой погиб человек
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс не нарушала правил дорожного движения в моменте въезда на перекресток перед аварией со смертельным исходом. Об этом говорится в заявлении полиции Флориды, опубликованном на сайте органа.
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9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в
В распоряжении полиции оказалось видео, на котором видно, что теннисистка действовала в рамках ПДД, въезжая на перекресток. В заявлении полиции говорится, что другой автомобиль, который не участвовал в аварии, заставил затормозить и задержаться на перекрестке Уильямс. Когда сигнал светофора изменился, приближающаяся машина, управляемая женой Барсона, столкнулась с автомобилем спортсменки.
В заявлении отмечается, что полиция не сделала окончательного определения вины в расследовании, которое продолжается.
Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз — в одиночном разряде (2000).
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