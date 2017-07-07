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https://sport.mail.ru/news/tennis/30321108/
7 июля 2017, 23:39 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль выиграл 47-й матч в сезоне — лучший показатель в Туре

Благодаря победе над россиянином Кареном Хачановым испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер третьего раунда Уимблдона.

Таким образом, испанский спортсмен одержал сорок седьмую победу в текущем сезоне, что является лучшим показателем в АТР-Туре.

К тому же, испанец уже десятый матч «мэйджоров» подряд завершает трёхсетовой победой. Напомним, что Рафа вышел в 1/8 финала Уимблдона впервые за три года.
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