Рафаэль Надаль выиграл 47-й матч в сезоне — лучший показатель в Туре
Благодаря победе над россиянином Кареном Хачановым испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер третьего раунда Уимблдона.
Таким образом, испанский спортсмен одержал сорок седьмую победу в текущем сезоне, что является лучшим показателем в
К тому же, испанец уже десятый матч «мэйджоров» подряд завершает трёхсетовой победой. Напомним, что Рафа вышел в 1/8 финала Уимблдона впервые за три года.
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