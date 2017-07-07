Рафаэль Надаль выиграл 47-й матч в сезоне - лучший показатель в Туре

Таким образом, испанский спортсмен одержал сорок седьмую победу в текущем сезоне, что является лучшим показателем в АТР-Туре.

К тому же, испанец уже десятый матч «мэйджоров» подряд завершает трёхсетовой победой. Напомним, что Рафа вышел в 1/8 финала Уимблдона впервые за три года.