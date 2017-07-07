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7 июля 2017, 23:14 | Теннис | GoTennis.ru

Владимир Камельзон: Медведев повёл себя абсолютно по-хамски! Ему ещё сильно повезло

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поведение россиянина Даниила Медведева в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса.

«Медведев повёл себя абсолютно по-хамски! Причём сделал это на королевском турнире, где дух джентльменства возведён в культ. При счёте 2:2 по сетам и 2/0 в решающей партии ему вдруг показалось, что арбитр подсуживает сопернику. Этому парню ещё сильно повезло, что ему выписали денежный штраф. Его могли дисквалифицировать, и тогда через год дорога в Лондон была бы закрыта.

Репутация у Медведева уже подмочена. За ним укрепилась репутация хулигана, избавиться от которой очень сложно, — цитирует Камельзона «Подмосковье сегодня».
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