Владимир Камельзон: Медведев повёл себя абсолютно по-хамски! Ему ещё сильно повезло
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поведение россиянина Даниила Медведева в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса.
«Медведев повёл себя абсолютно
Репутация у Медведева уже подмочена. За ним укрепилась репутация хулигана, избавиться от которой очень сложно, — цитирует Камельзона «Подмосковье сегодня».
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