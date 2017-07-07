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https://sport.mail.ru/news/tennis/30321043/
7 июля 2017, 23:14 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов: У меня было не так много шансов в матче с Надалем

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона.

«Не думал, что Надаль так хорошо войдёт в игру. Он постоянно попадал, отлично принимал, так что у меня не было шансов что-то поменять.

Понемногу я прибавлял. С каждым геймом играл лучше, немного не хватило. Считаю, что турнир получился успешным.

Я сыграю в Бостаде и Гамбурге — это два турнира на грунте, — сообщил Карен в эфире телеканала «Евроспорт».
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