Карен Хачанов: У меня было не так много шансов в матче с Надалем
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона.
«Не думал, что Надаль так хорошо войдёт в игру. Он постоянно попадал, отлично принимал, так что у меня не было шансов
Понемногу я прибавлял. С каждым геймом играл лучше, немного не хватило. Считаю, что турнир получился успешным.
Я сыграю в Бостаде и Гамбурге — это два турнира на грунте, — сообщил Карен в эфире телеканала «Евроспорт».
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