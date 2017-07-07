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https://sport.mail.ru/news/tennis/30320918/
7 июля 2017, 23:02 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: В решающие моменты я играл лучше Хачанова

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем раунде Уимблдона, а также поделился ожиданиями от встречи с люксембуржцем Жилем Мюллером.

«Я провёл полтора фантастических сета, а потом сбавил обороты. Хотя в итоге доволен тем, как прошла встреча. На старте третьей партии у меня были шансы, нужно было использовать их и делать брейк, но не удалось. Но зато в решающие моменты я действовал уверенно и на тай-брейке сыграл лучше.

Люблю играть на солнце, потому что так корт получается более твёрдым, а мне это подходит. Надеюсь, что на следующей неделе погода останется такой же.

Жиль очень сложный соперник, особенно — на этом покрытии, оно хорошо подходит под его подачу и игру с лёта. Ну и на задней линии он может быть опасным. Мне будет трудно. Но нужно понимать, что на этой стадии не бывает простых соперников», — цитирует Надаля пресс-служба АТР.
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