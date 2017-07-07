Симона Халеп: Противостоять Азаренко — это всегда вызов
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над китаянкой Пэн Шуай в третьем круге Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от встречи с белоруской Викторией Азаренко.
«Довольна своим выступлением, потому что прибавляю от матча к матчу. В целом могу сказать, что сегодня показывала очень крутой теннис. Соперница тоже находится в своей лучшей форме. Всё прошло хорошо.
Не думаю, что каждый матч — это
То, что Вика вернулась в Тур, — это очень классно. Противостоять ей — это всегда вызов, потому что она настоящая чемпионка. Сделаю всё, что от меня зависит, и верю, что у меня будет шанс победить. Нужно им воспользоваться.
Мне нужно усердно поработать и прислушиваться к организму, чтобы показать свой лучший теннис», — цитирует Халеп
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter