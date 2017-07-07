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https://sport.mail.ru/news/tennis/30320842/
7 июля 2017, 23:04 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: Противостоять Азаренко — это всегда вызов

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над китаянкой Пэн Шуай в третьем круге Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от встречи с белоруской Викторией Азаренко.

«Довольна своим выступлением, потому что прибавляю от матча к матчу. В целом могу сказать, что сегодня показывала очень крутой теннис. Соперница тоже находится в своей лучшей форме. Всё прошло хорошо.

Не думаю, что каждый матч — это какой-то тест. Победу может одержать любая спортсменка. Поэтому я просто остаюсь сосредоточенной и стараюсь показывать максимум. Сегодня было непросто, но мне это удалось.

То, что Вика вернулась в Тур, — это очень классно. Противостоять ей — это всегда вызов, потому что она настоящая чемпионка. Сделаю всё, что от меня зависит, и верю, что у меня будет шанс победить. Нужно им воспользоваться.

Мне нужно усердно поработать и прислушиваться к организму, чтобы показать свой лучший теннис», — цитирует Халеп пресс-служба Тура.
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