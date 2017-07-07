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7 июля 2017, 21:58 | Теннис | БЕЛТА

Уимблдонский турнир: Василевский побеждает в паре, Азаренко уступила в миксте

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Василевский в паре с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо успешно преодолели второй круг на Уимблдоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Андрей Василевский в паре с чилийцем <span class=error>Хансом</span> <nobr>Подлипником-Кастильо</nobr> успешно преодолели второй круг на Уимблдоне обыграв колумбийцев Себастьяна Кабала и Роберта <span class=error>Фараха</span> — 6:4 7:6. Увеличить
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На этой стадии соревнований белорусско-чилийский дуэт обыграл колумбийцев Себастьяна Кабала и Роберта Фараха — 6:4, 7:6. В третьем сете соперники Василевского и Подлипника, уступая 2:3, отказались продолжать борьбу.

Виктория Азаренко выбыла сегодня из борьбы в миксте. В паре с Ненадом Зимонжичем из Сербии они проиграли Хизер Уотсон из Великобритании и Хенри Континену из Финляндии — 3:6, 4:6. Ранее Виктория Азаренко и Хизер Уотсон встретились в одиночном разряде. Белоруска была сильнее хозяйки кортов — 3:6, 6:1, 6:4.

В ходе матча белорусская теннисистка трижды подала «на вылет», совершила 23 невынужденные ошибки, семь раз ошиблась при вводе мяча в игру и пять раз выигрывала гейм на подаче соперницы.

В 1/8 финала Уимблдона Виктория Азаренко встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп, которая была сильнее сегодня Пэн Шуай из Китая — 6:4, 7:6.

Максим Мирный в паре с поляком Марцином Матковски проведут свой матч 8 июля против братьев Боба и Майка Брайанов из США.

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