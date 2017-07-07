Идеальный Надаль и трудяга Хачанов

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ТРУДЯГА КАРЕН

За последние недели Карен Хачанов разыгрался настолько, что на двух своих последних турнирах встречался на поздних стадиях с представителями «большой четверки» — Энди Маррэем в четвертом круге Roland Garros и Роджером Федерером в полуфинале в Халле. Теперь пришел черед проверить себя на фоне Рафаэля Надаля. Между собой теннисисты в официальных прежде никогда не встречались, зато несколько раз тренировались вместе.

«Он силен во всех аспектах — хорошая подача, удары справа и слева. Он очень сильный, как и все молодые игроки, и он трудяга, — так Надаль отозвался о Хачанове. — Он любит теннис и его ждет большое будущее. Но, надеюсь, не в матче со мной».

Надаль не понаслышке знает о трудолюбии и любви к теннису. Испанец преодолел непростой период в карьере, когда все говорили, что его лучшие годы и главные победы позади. А три недели назад он стал автором феноменального исторического достижения — завоевал рекордный десятый Roland Garros. Теперь он порхает по травяным кортам Уимблдона.

После Парижа Рафа решил поберечь здоровье в целом и свои многострадальные колени в частности и не сыграл ни одного матча на подготовительных турнирах. Но в Лондоне это пока на него не особо влияло. Джону Миллмэну и Дональду Янгу он не отдал ни одного сета и лишь в одной из шести партий проиграл пять геймов.

Хачанов, в свою очередь, проводит первый полноценный сезон на траве и впервые играет в основной сетке Уимблдона, но сразу попал в число «сеяных». Такой вот небольшой парадокс.

Его путь в третий круг не был идеальным. В первом круге он только в пяти сетах переиграл соотечественника Андрея Кузнецова. При этом Хачанов был не слишком доволен свой игрой, но рад тому, как боролся. Для победы над бразильским левшой Тьягу Монтейру россиянину потребовалось четыре сета.

ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ НАДАЛЬ

В Париже Карен рассказывал, что ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к большому корту имени Филиппа Шатрие. В пятницу его ждало знакомство с еще одной знаменитой теннисной ареной — Центральным кортом Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

А там Надаль начал поединок идеально: здорово подавал, отлично двигался и мало что позволял сделать сопернику. Первую невынужденную ошибку испанец допустил лишь в пятом гейме, когда вел уже 4:0. Ту свою подачу Рафа, кстати, проиграл. Но переломным моментом это вовсе не стало. Продолжив действовать на высочайшем уровне, он завершил стартовую партию в свою пользу.

Хачанов, в свою очередь, пытался навязать сопернику свою игру. Он искал и находил углы и линии. И, как обычно, делал ставку на свою подачу. Вот только не подводила бы она его. В третьем гейме он сделал две двойные и, как ни пытался его отстоять, все же проиграл. Сказались и два подряд аута при ударах справа после очередного «ровно». При 3:1 россиянин реабилитировался четырьмя (!) эйсами — Надаль даже ни разу не коснулся мяча. Но, в общем, было уже поздно. Единственного брейка третьему «сеяному» хватило, чтобы выиграть и второй сет — 6:4.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ СЕТБОЛ

В третьей партии Надаль продолжил здорово действовать во всех аспектах — и на подаче, и на приеме, восхитительно играл у сетки и мастерски обводил. Но прибавил и Карен. Он стал меньше ошибаться и где-то даже превосходил грозного оппонента в обмене ударами с задней линии. И у него появлялись шансы — были и скрытые и даже явный сетбол на приеме, но там Рафа играл безукоризненно. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке. Надаль его отыграл блестяще и праздновал победу — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Испанец продолжит борьбу за титул на втором турнире «Большого шлема» подряд. Ну, а россиянин, вновь насобиравший ворох комплиментов и щедрых авансов, будем надеяться, еще удивит всех чуть позже.