Уимблдон. Елгин и Родионова с победы стартовали в миксте

Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Михаил и Анастасия сделали два эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Кэти и Кэмерон совершили три эйса и допустили четыре двойные ошибки.

Во втором круге Уимблдона в миксте Елгин и Родионова выступят против новозеландца Майкла Винуса и чешки Барборы Крейчиковой.