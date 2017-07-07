Уимблдон. Елгин и Родионова с победы стартовали в миксте
Россиянин Михаил Елгин и австралийка Анастасия Родионова на старте турнира в Лондоне в смешанном разряде оказались сильнее британцев Кэти Суон и Кэмерона Норри — 6/3, 7/5.
Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Михаил и Анастасия сделали два эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Кэти и Кэмерон совершили три эйса и допустили четыре двойные ошибки.
Во втором круге Уимблдона в миксте Елгин и Родионова выступят против новозеландца Майкла Винуса и чешки Барборы Крейчиковой.
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