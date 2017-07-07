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https://sport.mail.ru/news/tennis/30320454/
7 июля 2017, 21:14 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Елгин и Родионова с победы стартовали в миксте

Россиянин Михаил Елгин и австралийка Анастасия Родионова на старте турнира в Лондоне в смешанном разряде оказались сильнее британцев Кэти Суон и Кэмерона Норри — 6/3, 7/5.

Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Михаил и Анастасия сделали два эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Кэти и Кэмерон совершили три эйса и допустили четыре двойные ошибки.

Во втором круге Уимблдона в миксте Елгин и Родионова выступят против новозеландца Майкла Винуса и чешки Барборы Крейчиковой.
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