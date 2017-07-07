Wimbledon. Дзаламидзе и Кудерметова проиграли Хингис и Чань
Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова во втором круге парного Уимблдона не смогли одолеть швейцарку Мартину Хингис и представительницу Тайваня
Юн-Янь Чань — 1/6, 3/6.
За 56 минут матча Натела и Вероника дважды подали навылет и допустили четыре двойные ошибки. Тогда как Мартина и
В третьем раунде парных соревнований Хингис и Чань выступят либо против Сании Мирзы и Кирстен Флипкенс (Индия/Бельгия), либо против Наоми Броуди и Хизер Уотсон (Великобритания).
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