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https://sport.mail.ru/news/tennis/30320036/
7 июля 2017, 20:19 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Дзаламидзе и Кудерметова проиграли Хингис и Чань

Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова во втором круге парного Уимблдона не смогли одолеть швейцарку Мартину Хингис и представительницу Тайваня Юн-Янь Чань — 1/6, 3/6.

За 56 минут матча Натела и Вероника дважды подали навылет и допустили четыре двойные ошибки. Тогда как Мартина и Юн-Янь сделали четыре брейка и один раз ошиблись при подаче.

В третьем раунде парных соревнований Хингис и Чань выступят либо против Сании Мирзы и Кирстен Флипкенс (Индия/Бельгия), либо против Наоми Броуди и Хизер Уотсон (Великобритания).
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