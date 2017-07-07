Wimbledon. Дзаламидзе и Кудерметова проиграли Хингис и Чань

За 56 минут матча Натела и Вероника дважды подали навылет и допустили четыре двойные ошибки. Тогда как Мартина и Юн-Янь сделали четыре брейка и один раз ошиблись при подаче.

В третьем раунде парных соревнований Хингис и Чань выступят либо против Сании Мирзы и Кирстен Флипкенс (Индия/Бельгия), либо против Наоми Броуди и Хизер Уотсон (Великобритания).