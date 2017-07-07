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https://sport.mail.ru/news/tennis/30319675/
7 июля 2017, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Йоханна Конта стала участницей 1/8 финала Уимблдона

Седьмая ракетка мира, британская теннисистка Йоханна Конта, в третьем круге турнира в Лондоне оказалась сильнее гречанки Марии Саккари, занимающей 101-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/1.

За 1 час 16 минут матча Йоханна сделала по четыре эйса и брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Мария трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований Конта поборется либо с француженкой Каролин Гарсия, либо с американкой Мэдисон Бренгл.
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