Йоханна Конта стала участницей 1/8 финала Уимблдона
Седьмая ракетка мира, британская теннисистка Йоханна Конта, в третьем круге турнира в Лондоне оказалась сильнее гречанки Марии Саккари, занимающей 101-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/1.
За 1 час 16 минут матча Йоханна сделала по четыре эйса и брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Мария трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.
За выход в четвертьфинал соревнований Конта поборется либо с француженкой Каролин Гарсия, либо с американкой Мэдисон Бренгл.
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