Йоханна Конта стала участницей 1/8 финала Уимблдона

За 1 час 16 минут матча Йоханна сделала по четыре эйса и брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Мария трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований Конта поборется либо с француженкой Каролин Гарсия, либо с американкой Мэдисон Бренгл.