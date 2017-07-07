Элина Свитолина победила в третьем круге Уимблдона
Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, в третьем раунде «Шлема» в Лондоне взяла верх над немкой Кариной Виттхёфт, занимающей 65-е место мирового рейтинга, — 6/1, 7/5.
За 1 час 10 минут матча Элина сделала три эйса и шесть брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Карина дважды подала навылет и реализовала два
За выход в четвертьфинал Уимблдона Свитолина поборется либо с латвийкой Еленой Остапенко, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
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