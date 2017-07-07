Элина Свитолина победила в третьем круге Уимблдона

За 1 час 10 минут матча Элина сделала три эйса и шесть брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Карина дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Свитолина поборется либо с латвийкой Еленой Остапенко, либо с итальянкой Камилой Джорджи.