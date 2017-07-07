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https://sport.mail.ru/news/tennis/30319536/
7 июля 2017, 19:13 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина победила в третьем круге Уимблдона

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, в третьем раунде «Шлема» в Лондоне взяла верх над немкой Кариной Виттхёфт, занимающей 65-е место мирового рейтинга, — 6/1, 7/5.

За 1 час 10 минут матча Элина сделала три эйса и шесть брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Карина дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Свитолина поборется либо с латвийкой Еленой Остапенко, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
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