«В конце матча с Плишковой даже не было сил волноваться». Магдалена Рыбарикова о пока что главной сенсации Уимблдона

Впрочем, одна действительно громкая сенсация уже успела произойти — третья ракетка мира, которая, между прочим, до сих пор сохраняет шансы возглавить рейтинг, чешка Каролина Плишкова, не смогла одолеть словацкую спортсменку Магдалену Рыбарикову, которая до недавнего времени находилась далеко за пределами Топ-100.



«Конечно, это просто невероятное чувство, я так счастлива. Мои эмоции трудно передать словами. Мне удалось победить третью ракетку мира, которая демонстрирует отличную игру, на Центральном корте Уимблдона. Разве может быть что-то лучше?



Не теряла веры в свои силы, ведь я успешно играла на тренировках. Впрочем, там у меня не было соперниц такого уровня, как Плишкова, так что предугадать, как я буду действовать, было сложно.

Когда я упустила свою подачу во второй партии, моя уверенность улетучилась. Каролина великолепно играет на подаче, однако я постаралась не расстраиваться. Когда выступаешь на Центральном корте, важно наслаждаться моментом. Поэтому когда я вернула брейк, то сказала себе: «Играй хорошо на своей подаче, цепляйся за неё. А потом, быть может, тебе предоставится шанс сделать ещё один брейк». Так в итоге и произошло.



В третьем сете я продолжала бороться. Это может показаться странным, но я совершенно перестала волноваться. Думала, что в концовке буду нервничать, но была настолько уставшей, что сил на эмоции просто не осталось.



Конечно, была пара эпизодов, когда сердце билось сильнее обычного, но это нормально. Мне кажется, мы обе показали хороший теннис в конце встречи. Зрители должны быть удовлетворены.



Трава — моё самое любимое покрытие. В предстоящем матче Цуренко будет фаворитом. Перед стартом соревнований мы с ней тренировались — она находится в отличной форме.