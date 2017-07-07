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https://sport.mail.ru/news/tennis/30318895/
7 июля 2017, 18:37 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Доминика Цибулкова не смогла одолеть Ану Конюх

Девятая ракетка мира, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, в третьем круге Уимблдона потерпела поражение от хорватки Ани Конюх, занимающей 29-е место мирового рейтинга, — 6/7 (3), 6/3, 4/6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 36 минут, за которые Доминика пять раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Ана сделала семь эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче четыре раза. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В четвёртом раунде турнира Конюх сразится либо с японкой Наоми Осакой, либо с американкой Винус Уильямс.
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