Wimbledon. Доминика Цибулкова не смогла одолеть Ану Конюх

Спортсменки провели на корте 2 часа 36 минут, за которые Доминика пять раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Ана сделала семь эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче четыре раза. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

В четвёртом раунде турнира Конюх сразится либо с японкой Наоми Осакой, либо с американкой Винус Уильямс.