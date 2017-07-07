Кузнецова и Младенович продолжают выступление на парном «мэйджоре» в Лондоне

За 1 час 32 минуты матча Светлана и Кристина сделали шесть эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Моник и Сторм совершили три эйса и два брейка, допустив три двойные ошибки.

В третьем круге парных соревнований Кузнецова и Младенович сыграют либо с Тимеа Бабош и Адреа Главацковой (Венгрия/Словакия), либо с Лесли Керкхове и Лидией Морозовой (Голландия/Беларусь).