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https://sport.mail.ru/news/tennis/30318893/
7 июля 2017, 18:36 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецова и Младенович продолжают выступление на парном «мэйджоре» в Лондоне

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович во втором раунде парного Уимблдона взяли верх над австралийками Моник Адамчак и Сторм Сандерс — 3/6, 7/5, 6/2.

За 1 час 32 минуты матча Светлана и Кристина сделали шесть эйсов и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Моник и Сторм совершили три эйса и два брейка, допустив три двойные ошибки.

В третьем круге парных соревнований Кузнецова и Младенович сыграют либо с Тимеа Бабош и Адреа Главацковой (Венгрия/Словакия), либо с Лесли Керкхове и Лидией Морозовой (Голландия/Беларусь).
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