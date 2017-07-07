Турнир «ВТБ Кубок Кремля» можно будет посетить бесплатно
Организаторы соревнований «ВТБ Кубок Кремля», которые пройдут с 14 по 22 октября, сообщили о специальных предложениях, действующих при покупке билетов на турнир.
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В частности, с сегодняшнего дня и до окончания соревнований при покупке четырёх билетов на одну дату полагается скидка 25%.
Кроме того, обладатели карт банка ВТБ смогут посетить матчи турнира бесплатно в период с 14 по 19 октября.
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