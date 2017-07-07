Макарова и Веснина продолжают выступление на парном Уимблдоне

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Встреча продлилась 1 час 8 минут. Екатерина и Елена сделали по два брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. Додин и Мариа совершили два эйса и четыре двойные ошибки.

В третьем круге турнира Макарова и Веснина сыграют либо со словенкой Андреей Клепач и испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес, либо с немкой Моной Бартель и эстонкой Анетт Контавейт.