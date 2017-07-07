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https://sport.mail.ru/news/tennis/30316512/
7 июля 2017, 15:13 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина продолжают выступление на парном Уимблдоне

Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной преодолел барьер второго раунда Уимблдона в парном разряде, обыграв француженку Осеан Додин и немку Татьяну Мариа, — 6/4, 6/3.

Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины <span class=error>Макаровой</span> и Елены <span class=error>Весниной</span> преодолел барьер второго раунда Уимблдона в парном разряде обыграв француженку <span class=error>Осеан</span> <span class=error>Додин</span> и немку Татьяну <span class=error>Мариа</span> — 6/4 6/3. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 8 минут. Екатерина и Елена сделали по два брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. Додин и Мариа совершили два эйса и четыре двойные ошибки.

В третьем круге турнира Макарова и Веснина сыграют либо со словенкой Андреей Клепач и испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес, либо с немкой Моной Бартель и эстонкой Анетт Контавейт.
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