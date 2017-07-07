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7 июля 2017, 15:12 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Гарсия прошла в 1/8 финала «мэйджора» в Лондоне

Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер третьего раунда Уимблдона, победив в двух сетах американку Мэдисон Бренгл, — 6/4, 6/3.

Французская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> преодолела барьер третьего раунда Уимблдона победив в двух сетах американку <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Бренгл</span> — 6/4 6/3. Увеличить
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Матч продлился 1 час 16 минут. 22-я ракетка мира, 23-летняя Каролин, записала в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 27-летняя Бренгл, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, один раз взяла подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. Француженка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

В поединке за выход в четвертьфинал турнира Гарсия сразится с победительницей игры британки Йоханны Конты и гречанки Марии Саккари.
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