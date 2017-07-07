Каролин Гарсия прошла в 1/8 финала «мэйджора» в Лондоне

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Матч продлился 1 час 16 минут. 22-я ракетка мира, 23-летняя Каролин, записала в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 27-летняя Бренгл, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, один раз взяла подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. Француженка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

В поединке за выход в четвертьфинал турнира Гарсия сразится с победительницей игры британки Йоханны Конты и гречанки Марии Саккари.