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https://sport.mail.ru/news/tennis/30316068/
7 июля 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Бетани Маттек-Сэндс пройдёт углублённое обследование после повреждения колена

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс пройдёт обследование после серьёзной травмы колена, полученной в матче второго раунда Уимблдона против румынки Сораны Кырсти.

Американская теннисистка <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> пройдёт обследование после серьёзной травмы колена полученной в матче второго раунда Уимблдона против румынки <span class=error>Сораны</span> <span class=error>Кырсти</span>. Увеличить
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«Маттек-Сэндс пройдёт углублённое обследование, и в скором времени мы сможем сделать заявление по её состоянию. Спортсменка благодарна всем за поддержку и пожелания здоровья», — цитирует представителя WTA агентство Reuters.
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