Бетани Маттек-Сэндс пройдёт углублённое обследование после повреждения колена

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«Маттек-Сэндс пройдёт углублённое обследование, и в скором времени мы сможем сделать заявление по её состоянию. Спортсменка благодарна всем за поддержку и пожелания здоровья», — цитирует представителя WTA агентство Reuters.