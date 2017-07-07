Бетани Маттек-Сэндс пройдёт углублённое обследование после повреждения колена
Американская теннисистка Бетани
Маттек-Сэндс пройдёт обследование после серьёзной травмы колена, полученной в матче второго раунда Уимблдона против румынки Сораны Кырсти.
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Видимо, что-то случилось...
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«Маттек-Сэндс пройдёт углублённое обследование, и в скором времени мы сможем сделать заявление по её состоянию. Спортсменка благодарна всем за поддержку и пожелания здоровья», — цитирует представителя WTA агентство Reuters.
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