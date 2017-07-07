В квалификации US Open игокам будет разрешено общение с тренерами

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Кроме того, на корте появится таймер, который будет отсчитывать время между розыгрышами, которое на «мэйджорах» должно быть не больше 20 секунд, а также длительность разминки и перерывов во время обмена сторонами.