В квалификации US Open игокам будет разрешено общение с тренерами
Во время матчей квалификации Открытого чемпионата США игрокам будет разрешено обращаться к своим наставникам, сообщает ESPN. Тренеры не буду допускаться на корт, однако смогут давать подопечным советы с трибун, правда, при условии, что это не нарушит ритм поединка.
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Кроме того, на корте появится таймер, который будет отсчитывать время между розыгрышами, которое на «мэйджорах» должно быть не больше 20 секунд, а также длительность разминки и перерывов во время обмена сторонами.
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