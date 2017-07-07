Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30315416/
7 июля 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

В квалификации US Open игокам будет разрешено общение с тренерами

Во время матчей квалификации Открытого чемпионата США игрокам будет разрешено обращаться к своим наставникам, сообщает ESPN. Тренеры не буду допускаться на корт, однако смогут давать подопечным советы с трибун, правда, при условии, что это не нарушит ритм поединка.

Во время матчей квалификации Открытого чемпионата США игрокам будет разрешено обращаться к своим наставникам сообщает <span class=error>ESPN</span>. Тренеры не буду допускаться на корт однако смогут давать подопечным советы с трибун правда при условии что это не нарушит ритм поединка. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кроме того, на корте появится таймер, который будет отсчитывать время между розыгрышами, которое на «мэйджорах» должно быть не больше 20 секунд, а также длительность разминки и перерывов во время обмена сторонами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
07 мюнля

Уимблдон. Энди Маррей - Фабио Фоньини. Третий раунд. Прямая онлайн-трансляция

Уимблдон. Рафаэль Надаль - Карен Хачанов. Третий раунд. Прямая онлайн-трансляция

В квалификации US Open игрокам будет разрешено общение с тренерами