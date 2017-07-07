Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!»
Беттани
Маттек-Сэндз просто выходила к уимблдонской сетке, а в итоге попала в больницу.
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Видимо, что-то случилось...
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В теннисе такое случается очень редко, машины скорой помощи не дежурят рядом с каждым кортом, особенно когда речь про огромный комплекс Уимблдона. В четверг американской теннисистке Беттани
В решающем сете матча с румынкой Сораной Кырстей американка пошла к сетке, но упала, не добежав. Через несколько секунд
Первой к Беттани подбежала соперница: уже по первой реакции Кырсти стало ясно, что травма страшная — румынка схватилась за голову, испуганно посмотрела на судью, на своего тренера.
— Беттани говорила «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!» — рассказала румынская соперница пострадавшей. — Я повторяла «Ты сильная, ты справишься». Но все это, конечно, было бесполезно.
К
— Врачи должны были быть на месте немедленно,
Официально Уимблдон не признал, что помощь к американке пришла с задержкой: в сообщении об инциденте говорится о прибытии специалистов на корт в течение минуты после травмы.
Травму связывают с недостаточным качеством травяного корта: по ходу турнира трава на всех площадках вытаптывается, и в некоторых местах — в основном на задней линии и на отрезке от места подачи в сторону сетки — гораздо больше песка, чем травмы. После происшествия с
В четверг на соседнем 18-корте большие претензии к качеству покрытия были у 12-й сеяной француженки Кристины Младенович и американки Элисон Риске: по ходу матча обе девушки обращались к судье с просьбой остановить матч
— Мы отыграли два гейма и спросили у судьи: а что мы можем сделать, если обе не хотим играть на корте такого качества? Оказывается, ничего: мы должны просто продолжать, — разозленная Младенович после поражения не стала скрывать подробностей. — В некоторых местах корт не был даже ровным. Я поняла это еще на разминке, когда подвернула лодыжку. Я не эксперт в травяных покрытиях и понимаю, что погода не всегда помогает. Но от официальных лиц мы только и слышим то «слишком жарко», то «слишком солнечно» в объяснение. И на этом все. Я, конечно, разочарована поражением, но больше я рада, что не получила травму. Потому что сегодня мы видели эпизоды и похуже.
Руководство Уимблдона сообщило, что
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