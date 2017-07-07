Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!»

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В теннисе такое случается очень редко, машины скорой помощи не дежурят рядом с каждым кортом, особенно когда речь про огромный комплекс Уимблдона. В четверг американской теннисистке Беттани Маттэк-Сандс понадобилась действительно экстренная помощь.

В решающем сете матча с румынкой Сораной Кырстей американка пошла к сетке, но упала, не добежав. Через несколько секунд Маттек-Сэндз закричала «Помогите! Пожалуйста, помогите мне!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. <a href="https://t.co/kqY6wQAcbS">pic.twitter.com/kqY6wQAcbS</a></p>— Sports Illustrated (@SInow) <a href="https://twitter.com/SInow/status/882994198265425921">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первой к Беттани подбежала соперница: уже по первой реакции Кырсти стало ясно, что травма страшная — румынка схватилась за голову, испуганно посмотрела на судью, на своего тренера.

— Беттани говорила «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!» — рассказала румынская соперница пострадавшей. — Я повторяла «Ты сильная, ты справишься». Но все это, конечно, было бесполезно.

К Маттек-Сэндз тут же вышли ее муж, тренер Кырсти и физиотерапевт, который работает с румынкой. Однако скорой помощи, по словам Сораны Кырсти, пришлось ждать слишком долго.

— Врачи должны были быть на месте немедленно, все-таки это тоже спорт, и здесь все должно быть, как в футболе, боксе и других видах, — кроме эмоций, Кырстя после матча высказалась об организации. — В нашем случае это заняло немало времени, Беттани просто лежала на корте слишком долго. В таких случаях думаешь: а что если бы у кого-то возникла проблема с сердцем или что-то в таком духе?

Официально Уимблдон не признал, что помощь к американке пришла с задержкой: в сообщении об инциденте говорится о прибытии специалистов на корт в течение минуты после травмы.

Маттек-Сэндз травмировала колено: она поскользнулась, все началось, судя по всему, с голеностопа, а за ним серьезно пострадало колено. На корте появились носилки, американку, продолжавшую кричать, перенесли в машину скорой помощи. Врачи продолжили работать с ней прямо на месте, машина поехала в госпиталь только через 15 минут.

Травму связывают с недостаточным качеством травяного корта: по ходу турнира трава на всех площадках вытаптывается, и в некоторых местах — в основном на задней линии и на отрезке от места подачи в сторону сетки — гораздо больше песка, чем травмы. После происшествия с Маттек-Сэндз супервайзер турнира проинспектировал 17-й корт, на котором проходила игра, и одобрил продолжение игр на нем.

В четверг на соседнем 18-корте большие претензии к качеству покрытия были у 12-й сеяной француженки Кристины Младенович и американки Элисон Риске: по ходу матча обе девушки обращались к судье с просьбой остановить матч из-за опасности получить травму.

— Мы отыграли два гейма и спросили у судьи: а что мы можем сделать, если обе не хотим играть на корте такого качества? Оказывается, ничего: мы должны просто продолжать, — разозленная Младенович после поражения не стала скрывать подробностей. — В некоторых местах корт не был даже ровным. Я поняла это еще на разминке, когда подвернула лодыжку. Я не эксперт в травяных покрытиях и понимаю, что погода не всегда помогает. Но от официальных лиц мы только и слышим то «слишком жарко», то «слишком солнечно» в объяснение. И на этом все. Я, конечно, разочарована поражением, но больше я рада, что не получила травму. Потому что сегодня мы видели эпизоды и похуже.