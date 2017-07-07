Виктория Азаренко: Сделаю всё возможное, чтобы повысить уровень комфорта для теннисисток-мам
Беларуска Виктория Азаренко, недавно вернувшаяся в Тур после рождения ребёнка, рассказала о том, что WTA могла бы оказывать большую помощь теннисисткам, которые приезжают на соревнования с детьми.
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«Надеюсь, что в будущем ситуация изменится. Уже обращалась по этому вопросу к представителям WTA. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы повысить уровень комфорта для таких спортсменок.
У парней на любом турнире есть детские комнаты. Уверена, что у женщин всё должно быть как минимум не хуже. Для нас это гораздо важнее, — цитирует Азаренко агентство Reuters.
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