Янко Типсаревич: Игроки, стоящие в рейтинге ниже 80-го места, ничего не зарабатывают

«Многие спортсмены завоевали своё место в основной сетке Уимблдона на «Челленджерах». В этом сезоне я вхожу в их число: я поднялся в рейтинге из седьмой сотни в район Топ-60 благодаря успехам в ATP Challenger Tour. Поэтому, с учётом всех расходов на команду и перелёты, я едва ли выхожу в ноль.

А теперь представьте, что теннисист всё время выступает на «Челленджерах», и тут ему даётся шанс попасть в основу Уимблдона, где только само участие приносит 35.000 фунтов. Считаю, никто не имеет права осуждать его за то, что в подобной ситуации игрока прежде всего интересуют деньги, ведь на следующей неделе ему вновь нужно будет ехать на «Челленджер», платить за гостиницу и услуги тренера, а в итоге получить 300 евро.

Болельщики, как правило, видят призовые только за отдельные соревнования. К примеру, на «Шлемах» они выше, и должны быть ещё больше. Но в целом за сезон спортсмены, которые находятся ниже восьмидесятого места, за вычетом трат не зарабатывают практически ничего. Это одна из главных проблем нашего вида спорта. Поэтому люди, осуждающие игроков, выходящих на корт чуть ли не на одной ноге, хуже, чем эти игроки, которые якобы заняли не своё место.