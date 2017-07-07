Миша Зверев: Как можно подготовиться к матчу с Федерером? Я не знаю
Немецкий теннисист Миша Зверев, ставший участником третьего раунда Уимблдона, рассказал о своих ожиданиях от поединка со швейцарцем Роджером Федерером.
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Видимо, что-то случилось...
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«Каким образом я буду готовиться к этой встрече? А как вообще можно быть готовым к игре с Федерером? Лично я не знаю. По всей видимости, я опять пойду
Федерер сказал, что волновался в матче с Лайовичем? Вполне возможно, он же
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