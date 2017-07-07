Миша Зверев: Как можно подготовиться к матчу с Федерером? Я не знаю

«Каким образом я буду готовиться к этой встрече? А как вообще можно быть готовым к игре с Федерером? Лично я не знаю. По всей видимости, я опять пойду ва-банк, буду играть ещё активнее, чем в прошлый раз. Самое главное — нужно успеть восстановиться, чтобы суметь сыграть на максимуме. Надеюсь, что у Роджера будет не лучший день. Ведь когда он показывает свою лучшую игру, соперничать с ним практически невозможно, уж поверьте мне.

Федерер сказал, что волновался в матче с Лайовичем? Вполне возможно, он же всё-таки человек. Смогу ли я заставить его нервничать? Понятие не имею, возможно, стоит попробовать грозно на него посмотреть перед игрой. Обычно Роджер расслаблен и шутит в раздевалке, увидим, как будет в этот раз, — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.