Сорана Кырстя: Не видела в своей жизни травмы страшнее

«После падения Бетани я перешла на её часть корта и увидела её колено… Наверное, я не видела в своей жизни травмы страшнее. Была просто в шоке. Закричала судье, чтобы он скорее позвал врача. У меня до сих мурашки по коже бегают, когда я прокручиваю в голове всё случившееся.

Бетани была в шоковом состоянии. Она продолжала повторять: «Сорана, помоги мне!». Я говорила ей, что я здесь, старалась утешить и подбодрить, но она продолжала кричать. В этот момент я чувствовала себя такой бесполезной… Ничем не могла помочь. Была бы счастлива сделать для неё ещё что-нибудь, но это было не в моих силах, — цитирует Кырстю пресс-служба соревнований.