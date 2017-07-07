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https://sport.mail.ru/news/tennis/30312120/
7 июля 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Сорана Кырстя: Не видела в своей жизни травмы страшнее

Румынская теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала эпизод своего поединка с американкой Бетани Маттек-Сэндс, когда последняя получила травму колена.

Румынская теннисистка <span class=error>Сорана</span> <span class=error>Кырстя</span> прокомментировала эпизод своего поединка с американкой <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> когда последняя получила травму колена. Увеличить
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«После падения Бетани я перешла на её часть корта и увидела её колено… Наверное, я не видела в своей жизни травмы страшнее. Была просто в шоке. Закричала судье, чтобы он скорее позвал врача. У меня до сих мурашки по коже бегают, когда я прокручиваю в голове всё случившееся.

Бетани была в шоковом состоянии. Она продолжала повторять: «Сорана, помоги мне!». Я говорила ей, что я здесь, старалась утешить и подбодрить, но она продолжала кричать. В этот момент я чувствовала себя такой бесполезной… Ничем не могла помочь. Была бы счастлива сделать для неё ещё что-нибудь, но это было не в моих силах, — цитирует Кырстю пресс-служба соревнований.
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