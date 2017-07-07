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https://sport.mail.ru/news/tennis/30311725/
7 июля 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва стала участницей ¼ финала турнира ITF в Египте

Российская теннисистка Вера Звонарёва преодолела барьер второго раунда соревнований ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет), обыграв в двух сетах Канику Вайдю из Индии, — 6/0, 6/2.

Российская теннисистка Вера <span class=error>Звонарёва</span> преодолела барьер второго раунда соревнований ITF в <nobr>Шарм-эль-Шейхе</nobr> (Египет) обыграв в двух сетах <span class=error>Канику</span> <span class=error>Вайдю</span> из Индии — 6/0 6/2. Увеличить
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За время матча 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, сделала семь брейков и один эйс, один раз ошибившись при подаче. 22-летняя Вайдя, занимающая 883-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы и допустила пять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале турнира Звонарёва сразится со шведкой Жаклин Кабаж Авад.
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