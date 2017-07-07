Вера Звонарёва стала участницей ¼ финала турнира ITF в Египте
Российская теннисистка Вера Звонарёва преодолела барьер второго раунда соревнований ITF в
Шарм-эль-Шейхе (Египет), обыграв в двух сетах Канику Вайдю из Индии, — 6/0, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За время матча 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, сделала семь брейков и один эйс, один раз ошибившись при подаче. 22-летняя Вайдя, занимающая 883-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы и допустила пять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В четвертьфинале турнира Звонарёва сразится со шведкой Жаклин Кабаж Авад.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter