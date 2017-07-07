Вера Звонарёва стала участницей ¼ финала турнира ITF в Египте

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За время матча 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, сделала семь брейков и один эйс, один раз ошибившись при подаче. 22-летняя Вайдя, занимающая 883-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы и допустила пять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале турнира Звонарёва сразится со шведкой Жаклин Кабаж Авад.