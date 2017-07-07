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https://sport.mail.ru/news/tennis/30311724/
7 июля 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Себастьян Офнер победил соперника из Топ-20 на дебютном турнире уровня АТР

Австрийский теннисист Себастьян Офнер нанёс поражение американцу Джеку Соку во втором раунде Уимблдона.

Австрийский теннисист Себастьян <span class=error>Офнер</span> нанёс поражение американцу Джеку Соку во втором раунде Уимблдона. Увеличить
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Таким образом, 21-летний игрок сумел обыграть оппонента, входящего в Топ-20 рейтинга АТР, на своём первом турнире подобного уровня.

Отметим, что Офнер выступает на травяных соревнованиях также впервые.
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