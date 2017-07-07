Себастьян Офнер победил соперника из Топ-20 на дебютном турнире уровня АТР
Австрийский теннисист Себастьян Офнер нанёс поражение американцу Джеку Соку во втором раунде Уимблдона.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таким образом, 21-летний игрок сумел обыграть оппонента, входящего в Топ-20 рейтинга АТР, на своём первом турнире подобного уровня.
Отметим, что Офнер выступает на травяных соревнованиях также впервые.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter