Винус Уильямс выиграла экстренное заседание суда о ДТП с её участием

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Сторона Уильямс была обеспокоена тем, что некоторые данные, полученные во время осмотра обоих автомобилей, могут быть преднамеренно утеряны. После удовлетворения запроса адвоката Винус осмотр машин может производиться только в присутствии представителей обоих сторон.

Напомним, что в результате происшествия скончался 78-летний пассажир второго автомобиля Джером Барсон, семья которого подала на спортсменку в суд.