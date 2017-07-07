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7 июля 2017, 9:29 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс выиграла экстренное заседание суда о ДТП с её участием

Суд округа Палм-Бич удовлетворил просьбу адвоката американской теннисистки Винус Уильямс о приостановке сбора данных с автомобиля, который столкнулся с внедорожником его клиентки 9 июня.

Суд округа <nobr>Палм-Бич</nobr> удовлетворил просьбу адвоката американской теннисистки <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> о приостановке сбора данных с автомобиля который столкнулся с <span class=error>внедорожником</span> его клиентки 9 июня. Увеличить
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Сторона Уильямс была обеспокоена тем, что некоторые данные, полученные во время осмотра обоих автомобилей, могут быть преднамеренно утеряны. После удовлетворения запроса адвоката Винус осмотр машин может производиться только в присутствии представителей обоих сторон.

Напомним, что в результате происшествия скончался 78-летний пассажир второго автомобиля Джером Барсон, семья которого подала на спортсменку в суд.
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