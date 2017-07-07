Роджер Федерер: Это был второй круг, а я волновался, будто играл в финале

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«На старте поединка у меня возникли трудности. По какой-то причине я волновался. К счастью, я смог вернуться в игру и победить в первой партии. На тай-брейке я действовал уверенно и после этого уже не оглядывался назад. Второй и третий сеты получились попроще — я почти сразу делал брейки, а потом спокойно отстаивал свои подачи.

Мне кажется, что в следующем матче буду играть спокойнее. Это довольно странно, но так бывает — во втором круге ты можешь нервничать больше, чем в финальной встрече. Доволен, что сумел пройти дальше, — цитирует Роджера пресс-служба АТР.

«Мне уже доводилось играть с Мишей. Он очень разноплановый игрок. К примеру, на Australian Open он почти после каждого мяча старался выходить к сетке. В Галле же он постоянно находился на задней линии, что для травяного покрытия очень необычно.

Поэтому сложно предсказать, каким будет наш субботний поединок. Буду готовиться к противостоянию с левшой — к таким соперникам всегда нужен свой подход, особенно это касается игры на приёме, — добавил Федерер.