Надаль поставил автограф на протезе ноги

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Эпизод произошел после победы испанца над американцем Дональдом Янгом (6:4, 6:2, 7:5) в матче второго круга соревнований. Следующим соперником Надаля станет россиянин Карен Хачанов. Их встреча состоится 7 июля и начнется в 16:30 мск.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.

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