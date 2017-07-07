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https://sport.mail.ru/news/tennis/30310549/
7 июля 2017, 8:07 | Теннис | Lenta.Ru

Надаль поставил автограф на протезе ноги

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поставил автограф на протезе ноги, протянутый ему одним из болельщиков на Уимблдоне. Видео появилось на странице турнира в Twitter.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поставил автограф на протезе ноги протянутый ему одним из болельщиков на Уимблдоне. Видео появилось на странице турнира в Twitter. Увеличить
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Эпизод произошел после победы испанца над американцем Дональдом Янгом (6:4, 6:2, 7:5) в матче второго круга соревнований. Следующим соперником Надаля станет россиянин Карен Хачанов. Их встреча состоится 7 июля и начнется в 16:30 мск.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.
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