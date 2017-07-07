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https://sport.mail.ru/news/tennis/30310301/
7 июля 2017, 8:00 | Теннис | Lenta.Ru

Теннисист съел залетевшего ему в рот муравья на Уимблдоне

Немецкий теннисист Дастин Браун съел залетевшего ему в рот муравья перед матчем второго круга Уимблдона с британцем Энди Марреем. Видео появилось в Twitter-аккаунте Matt Collins.

Немецкий теннисист <span class=error>Дастин</span> <span class=error>Браун</span> съел залетевшего ему в рот муравья перед матчем второго круга Уимблдона с британцем <span class=error>Энди</span> <span class=error>Марреем</span>. Видео появилось в <nobr>Twitter-аккаунте</nobr> <span class=error>Matt</span> Collins. Увеличить
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Браун уступил Маррею в трех сетах — 3:6, 2:6, 2:6. На обилие насекомых на лондонских кортах жаловались и другие теннисисты, в частности босниец Дамир Джумхур, отмахивавшийся от муравьев прямо во время матча.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Маррей является действующим чемпионом турнира.
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