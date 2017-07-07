Теннисист съел залетевшего ему в рот муравья на Уимблдоне

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Браун уступил Маррею в трех сетах — 3:6, 2:6, 2:6. На обилие насекомых на лондонских кортах жаловались и другие теннисисты, в частности босниец Дамир Джумхур, отмахивавшийся от муравьев прямо во время матча.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Маррей является действующим чемпионом турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dustin Brown has found the perfect way to deal with flying ants at Wimbledon - eat them. <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon2017?src=hash">#Wimbledon2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/flyingantday?src=hash">#flyingantday</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/flyingants?src=hash">#flyingants</a> <a href="https://t.co/bBzuNJLYzj">pic.twitter.com/bBzuNJLYzj</a></p>— Matt Collins (@mcollino) <a href="https://twitter.com/mcollino/status/882624858395471872">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>